DAZN verkündet Neuerung! DARAUF dürfen sich die Fans freuen

Auch in den kommenden Jahren sind Bundesliga-Fans auf DAZN angewiesen. Bei der Rechtevergabe festigte der Streamingdienst seinen Status als einer der beiden wichtigsten Live-Partner für die DFL. Künftig laufen sowohl die Sonntagsspiele als auch die Samstagskonferenz beim Sky-Konkurrent.

Doch nicht nur mit der Übertragung der Bundesliga will DAZN Nutzer an sich binden. Das Unternehmen verkündet nun eine Neuerung, die selbst Menschen ohne Streaming-Abo auf die eigene App führen soll. Und so sieht das ganze aus.

DAZN mit neuer „Nerd-Abteilung“

Über das Für und Wider von Statistiken im Fußball diskutieren Fans seit Jahren leidenschaftlich. Während für die einen Emotionen statt xGoals und progressiven Pässen im Vordergrund stehen, könnten sich andere tagelang in jeder noch so kleinen Statistik verlieren.

Für genau diese Fans richtet DAZN jetzt eine neue „Nerd-Abteilung“ in der hauseigenen App ein. „Scores“ heißt der Name des neuen Features, das kostenlos und ohne Abo genutzt werden kann. Das einzige, was man braucht, ist die App auf dem Handy oder einem anderen mobilen Endgerät.

Das verspricht „Scores“

„Scores bringt jedes Spiel aus über 1000 Fußballwettbewerben direkt zu Dir“, verspricht DAZN in einer offiziellen Mitteilung und macht damit schon klar: Hier sollen sich nicht nur Bayern- oder Dortmund-Fans aufgehoben fühlen. Ergebnisse und Statistiken sollen hier in Echtzeit verfügbar sein.

Interessierte Nutzer können aber nicht nur aktuelle, sondern auch historische Spiele und Statistiken ihrer Lieblingsvereine erkunden. Passend dazu gibt es eine umfassende Datenbank in der Aufstellungen, Spielverläufe oder vergangene Leistungen abgerufen werden können. Natürlich kann man sich auch über einzelne Statistiken wie Ballbesitz oder Pässe informieren.

Die Funktion steht pünktlich zum Bundesliga-Endspurt zur Verfügung. Zum Auftakt des 31. Spieltags überträgt DAZN die Freitagabendpartie zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Heidenheim.