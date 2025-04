Barcelona – Real Madrid: Skandal-Szenen beim Clasico – DFB-Star rastet völlig aus

Die Szenen kurz vor Ende des Spiels Barcelona – Real Madrid (3:2 n.V.) glichen einer Bar-Schlägerei. Gegenstände flogen. Beteiligte Personen mussten zurückgehalten werden. Und es wurde reichlich geflucht – auf Deutsch. Denn mittendrin im Eklat: der ausgewechselte Antonio Rüdiger.

Bevor dem Deutschen die Sicherungen komplett durchbrannten, sahen die Zuschauer in Sevilla einen sehr unterhaltsamen Clasico. Barca triumphiert nach packender Verlängerung, Real kämpft, unterliegt und verliert dann kollektiv die Nerven. Und so könnte das spanische Pokalfinale Barcelona – Real Madrid noch weitreichende Folgen haben – insbesondere für den deutschen Innenverteidiger.

Barcelona – Real Madrid: Verlängerung eskaliert komplett

Rüdiger zeigte im Spiel den gewohnten Kampfgeist, hielt der Belastung nur mit dicken Bandagen am Knie stand und musste letztendlich in der 111. Minute ausgewechselt werden. Im weiteren Verlauf der Verlängerung kassierte Real das 3:2 und in der letzten Minute pfiff Schiedsrichter Ricardo de Burgos Mbappe in aussichtsreicher Position nach Foulspiel zurück. Das nahm die Madrid-Bank nicht so gut auf.

Mehrere Spieler rannten aufs Feld – darunter auch Rüdiger. Der sich seinen Eisbeutel vom geschundenen Knie riss und wohl eine Flasche gute zwanzig Meter übers Feld Richtung Schiedsrichter feuerte. Glatt Rot – die einzig logische Konsequenz. Auch mit dieser Entscheidung konnte Rüdiger nicht gut leben. Minutenlang tobte er an der Seitenlinie und konnte nur durch drei Betreuer der Königlichen zurück gehalten werden.

Dicke Sperre wartet auf Rüdiger

Seine wüsten Beschimpfungen, bedacht in deutscher Sprache gewählt, waren bestens über die Außenmikrofone zu verstehen. Ein Verhalten, das laut der spanischen Sportzeitung „As“ eine Sperre von vier bis zwölf Wochen nach sich ziehen wird. Rüdiger fehlt also höchst wahrscheinlich im so wichtigen Saison-Endspurt um die Meisterschaft. Besonders pikant wird der Ausraster durch den Schiedsrichter-Skandal, den Real Madrid schon vor der Partie auslöste. Hier alle Details.

Damit verpasst Rüdiger übrigens auch den nächsten Clasico (11. Mai). Dem Spiel, das über die Meisterschaft und somit den letztmöglichen Titel für Real in dieser Saison entscheiden kann. Das gleiche Schicksal droht Jude Bellingham und Lucas Vasquez, die ebenfalls für aggressives Verhalten Rot sahen. Das unrühmliche Ende eines packenden Pokalfinales Barcelona – Real Madrid, das den Königlichen noch richtig teuer zu stehen kommen wird.