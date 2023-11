Schalke 04 – Elversberg: Geraerts-Schock – Neu-Trainer zum Handeln gezwungen

Endlich wieder gute Laune in Gelsenkirchen. Nach zwei Ligasiegen in Folge hofft der ganze Verein auf einen Erfolg bei Schalke 04 – Elversberg. Für Trainer Karel Geraerts (hier mehr zu seinem Training) gab es also eigentlich keinen Grund, etwas an seiner Startelf zu ändern.

Und so sollte es dann auch kommen – eigentlich. Als Schalke 04 für das Spiel gegen Elversberg seine Aufstellung verkündete, sah zunächst alles aus wie vergangene Woche. Dann folgte jedoch das Aufwärmen und ein Schockmoment.

Schalke 04 – Elversberg: Wieder Tor-Probleme

Seit er seine eigene Verletzung überstanden hat und Geraerts das Trainer-Amt übernahm, ist Ralf Fährmann wieder gesetzt. Der Ur-Schalker erlebt seit Jahren ein Auf und Ab, das seinesgleichen sucht. Stammkeeper, Ersatz, Stammkeeper, Ersatz – an dieses Spielchen hat man sich mittlerweile gewöhnt.

Umso schwerer wiegen die Verletzungen, die bei ihm immer mal wieder auftreten. Meist auch noch dann, wenn es gerade läuft. So etwas könnte auch jetzt wieder passiert sein! Denn unmittelbar vor Schalke 04 – Elversberg musste er das Aufwärmen abbrechen.

Geraerts muss tauschen

Nach einer Abschlagübung fasste sich der Keeper plötzlich an den Oberschenkel und verschwand kurz darauf in der Kabine. Kurze Zeit später bestätigte S04, dass Fährmann etwas am Muskel gespürt habe und daher nicht spielen könne.

So war Geraerts plötzlich doch zum Spielertausch gezwungen. Für Fährmann rutschte Justin Heekeren wieder ins Tor. Er hatte zuletzt gegen Hertha BSC Berlin das Tor gehütet.

Schalke 04 – Elversberg: Große Chance

Egal, wer das Tor hütet – die Knappen wollen ihre kleine Serie weiter ausbauen. Nachdem man einige Woche auf dem Relegationsplatz verbrachte, will man in der Tabelle jetzt endlich nach oben klettern.

Ein Sieg bei Schalke 04 – Elversberg wäre da enorm hilfreich. Mit drei Punkten könnte S04 aufs Tabellenmittelfeld aufschließen und langsam aber sicher auch wieder nach oben schielen – auch wenn man mit großen Zielen vermutlich erstmal vorsichtig ist in Zukunft.