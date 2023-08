FC Schalke 04: Alles läuft schief! Juwel erlebt Albtraum-Debüt

Auf diesen Moment hat er sein ganzes Leben lang hingearbeitet. Doch was Keke Topp bei seinem Startelf-Debüt für den FC Schalke 04 erlebte, spottet jeder Beschreibung.

Das vom S04-Juwel und den Fans sehnsüchtig erwartete erste Spiel wurde von Beginn an zu einem Alptraum, der ihn womöglich noch lange verfolgen wird. An einem Tag, an dem beim FC Schalke 04 nichts ging, lief es für den Youngster besonders übel.

FC Schalke 04: Keke Topp erlebt Alptraum-Debüt

Was für ein großes Talent in der Knappenschmiede schlummert, ist allen Schalkern längst bekannt. Bis auf zwei Kurzeinsätze durfte Keke Topp das bei den Profis aber nie beweisen. Das Juwel, das in U17 und U19 alles kurz und klein schoss, musste sich gedulden. Jetzt war der große Tag gekommen. Die Fans jubelten. Und er wurde… grausig!

Topp selbst konnte nur wenig dafür. Trotzdem wird ihn sein Startelf-Debüt in seinen Träumen verfolgen. Von der ersten Minute an legte Schalke gegen Kiel einen desolaten Auftritt hin. Topp wurde auf dem Platz hin und her geschoben, spielte mal hier, mal dort – nur nie auf seiner Lieblingsposition im Sturmzentrum. Vom Spaß am Spiel war auch deshalb zu keiner Zeit etwas zu erkennen.

Nach 40 Minuten ausgewechselt

Doch es wurde noch schlimmer. Schalke ging 0:1 in Rückstand, dann zog Ron Schallenberg gegen Steven Skrzybski die Notbremse und flog mit Rot vom Platz. Thomas Reis reagierte, nahm Keke Topp für die notwendige Umstellung vom Platz. Nach nur 40 Minuten und ohne eine echte Szene musste der 19-Jährige wieder vom Platz.

Dass er von draußen zuschauen musste, wie sein FC Schalke 04 das Spiel 0:2 verlor und den Fehlstart perfekt machte, dürfte Keke Topp den Rest gegeben haben. Einziger Mutmacher des Abends: An ihm lag es nicht. Eine weitere Bewährungschance dürfte nur eine Frage der Zeit sein.