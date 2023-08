FC Schalke 04: Schwere Vorwürfe – Thomas Reis gerät in Erklärungsnot

Aus einem Stolperstart ist eine handfeste Krise geworden. Es ist noch nicht einmal September und beim FC Schalke 04 bricht Panik aus. Plötzlich im Fokus der Kritik: Thomas Reis.

In der Abstiegs-Rückrunde war er noch der gefeierte Mann. Nun sorgen viele Entscheidungen des S04-Trainers für Unverständnis oder erweisen sich im Nachhinein als falsch. Neben einer mangelhaften Kader-Zusammenstellung sind die für viele der Grund, dass der FC Schalke 04 so mies in dies Saison gestartet ist. Jetzt gerät Reis in Erklärungsnot.

FC Schalke 04: Reis gerät in Erklärungsnot

Die Gelbrote Karte gegen Ibrahima Cissé nahm er auf seine Kappe. Arg vorbelastet und komplett verunsichert hatte er den Innenverteidiger in Hamburg nicht ausgewechselt. Der Platzverweis war die Folge. Zu diesem Zeitpunkt konnte Thomas Reis noch nicht ahnen: Es war nur der leise Vorbote der Kritik, die er sich seither anhören muss.

Die Manndeckung über den ganzen Platz, in der Bundesliga-Rückrunde ein Prunkstück des S04, funktioniert in der 2. Liga offenbar nicht. Reis hält daran fest – und kassiert dafür viel Unverständnis. Gegen Kiel flog ihm und seinem Team das hohe Verteidigen fürchterlich um die Ohren (hier mehr). Frust äußern viele Fans auch, weil Reis immer wieder Spieler positionsfremd einsetzt.

Kredit scheint aufgebraucht

Gegen Kiel musste Assan Ouedraogo auf die Außen ausweichen, auch Paul Seguin fand sich draußen wieder und kam dort gar nicht zurecht. Keke Topp spielte überall aber nicht auf seiner angestammten Position im Mittelsturm. Nachher fehlen Reis meist die Gegenargumente – denn bislang erwiesen sich die Entscheidungen meist als unglücklich.

Zu viele falsche Entscheidungen – das wird dem Schalke-Trainer jetzt immer lauter vorgeworfen. Reis gerät unter Druck. Fraglos ist eine Trainer-Entlassung so kurz nach Saisonbeginn noch weit weg. Doch die Lorbeeren der starken Bundesliga-Rückrunde scheinen nun aufgebraucht. Beim per se schnell unruhigen FC Schalke 04 ist Krisenstimmung eingekehrt. Und ewig wird Reis von Schalkes Sehnsucht nach Ruhe und Kontinuität auch nicht zehren können.