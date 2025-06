Flamengo – Bayern: Verletzungssorgen beim Rekordmeister – ausgerechnet vor PSG

Im Spiel Flamengo -Bayern löst der Rekordmeister das Viertelfinal-Ticket der Klub-WM (4:2). Zwar bieten die Brasilianer mit ihrer im Turnier bereits etablierten harten Gangart den Münchenern phasenweise Paroli. Für ein echtes Duell auf Augenhöhe sind die Bayern allerdings zu abgezockt. Doch das körperlich betonte Spiel fordert einen hohen Tribut.

Kingsley Coman muss aufseiten des FC Bayern München frühzeitig das Feld verlassen. Bei seiner Auswechslung in der 58. Spielminute fasst sich der Franzose unter Schmerzen immer wieder an den Oberschenkel. Bei der ausführlichen Verletzungshistorie des 29-Jährigen kein gutes Zeichen. Darüber hinaus fehlen Vincent Kompany immer mehr Alternativen.

FC Bayern München: Verletzungen und endende Verträge

Schuld daran ist unter anderem der Terminkalender der Klub-WM. Die Verträge einiger Profis laufen am 01. Juli aus. Somit wird beispielsweise Leroy Sane zu seinem neuen Klub nach Istanbul reisen und die Bayern in den USA verlassen. Ausgerechnet der Spieler, der Coman in der zweiten Halbzeit gegen Flamengo ersetzt hat.

Ebenso warten die Fans des Rekordmeisters auf die Rückkehr ihres Starspielers Jamal Musiala, der gegen Flamengo nicht auf dem Platz stand. Der Youngster verletzte sich bereits im Gruppenspiel gegen die Boca Juniors (2:1) – allerdings ohne gegnerische Einwirkung. Dennoch dürften die Sorgenfalten bei Vincent Kompany stetig größer werden.

+++Wildes Tausgeschäft beim FCB im Raum+++

Sollte es zum Worstcase kommen und die Bayern müssten ohne Musiala, Coman und Sane gegen den amtierenden Champions-League-Sieger antreten, bedeutete dies einen herben Nachteil. Ausgerechnet gegen die Mannschaft, die den Anspruch auf den nächsten Pokal-Titel im Turnierverlauf bereits mehrfach unterstreichen konnte. Zweifelsohne stehen die Bayern vor der größten Herausforderung bei dieser Klub-WM.

Kompany: „Eine Woche ganz schön knapp“

Ob Coman bis zum Spiel gegen seinen Ex-Klub wieder fit sein wird, ließ Kompany offen: „Ich kenne Kingsley jetzt dieses Jahr und die Voraussetzungen sind nicht so schlecht. Aber mal sehen, eine Woche ist natürlich ganz knapp“, erklärte der Bayern-Coach nach Abpfiff am „DAZN“-Mikrofon.

Fest steht: Gegen PSG wird der FC Bayern München im Idealfall alle seine Offensiv-Stars brauchen. Gerade die kreativen Spielideen von Coman und Musiala könnten spielentscheidend für die Münchener werden. Ob beide wieder auflaufen können, bleibt abzuwarten. Das harte Spiel Flamengo – Bayern könnte also noch langfristigere Folgen haben.