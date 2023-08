FC Schalke 04 – Holstein Kiel: Reis sorgt für Startelf-Hammer! Fans können ihr Glück nicht fassen

Ihre Rufe wurden erhört. Bei FC Schalke 04 – Holstein Kiel erfüllt Thomas Reis den Fans einen langgehegten Traum. Seit Ewigkeiten rufen sie nach Keke Topp (hier mehr). Jetzt folgt der Hammer.

Das Sturmjuwel feiert bei FC Schalke 04 – Holstein Kiel sein Startelf-Debüt. Nach zwei Kurzeinsätzen darf er am Freitagabend (25. August) erstmals von Beginn an ran. Als Doppelspitze neben Simon Terodde soll er den S04 zum Sieg schießen.

FC Schalke 04 – Holstein Kiel: Keke Topp in der Startelf

In Braunschweig (0:1) stand er bereits im Kader, jetzt kommt sein ganz großer Tag. Keke Topp steht gegen Kiel erstmals in der Startelf der Königsblauen. Nach einem holprigen Start hat Trainer Thomas Reis einige Änderungen vorgenommen. Diese lässt die Fans vor Freude ausrasten.

„Topp und Ouedraogo – wie geil!“

„Keke macht heute zwei Tore“

„Topp heute Masterclass“

„Aaaah, ich habe Gefühlschaos aus der Hölle!“

„Auf Topp bin ich sehr gespannt!“

Topp gilt als eins der größten Talente, dass die Knappenschmiede derzeit zu bieten hat. Im Jugendbereich traf er nach Belieben, nun ist er bei den Herren angekommen, soll in der U23 den letzten Schritt gehen. Doch der S04-Fehlstart spült ihn schon jetzt zu den Profis. Etwa dauerhaft?

Latza von Beginn an

Doch nicht alles, was sie sehen, begeistert die S04-Fans jedoch. Eine Systemumstellung auf ein 4-2-3-1 mit Raute überzeugt nicht alle. Auch die Rückkehr von Danny Latza wird kritisch beäugt. Der Ex-Kapitän konnte seit seiner Rückkehr zu seinem Jugendklub nie wirklich überzeugen, blieb meist bei Kurzeinsätzen. Jetzt bekommt er Reis‘ Vertrauen von Beginn an, ersetzt den in Braunschweig schwachen Lino Tempelmann.

