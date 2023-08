FC Schalke 04: Startelf? Reis spricht Topp-Machtwort – „Es gehören auch andere Sachen dazu“

Keke Topp ist derzeit wohl einer der meistdiskutiertesten Personalien beim FC Schalke 04. Viele Fans des Pottklubs würden den talentierten Youngster gerne öfter in der ersten Mannschaft sehen. Einige fordern sogar, dass er nach den durchwachsenen ersten Partien nun in die Startelf rückt.

Doch Thomas Reis hat Topp nach der Vorbereitung erst einmal in die U23 des FC Schalke 04 geschickt. Dort konnte Topp unter anderem im Testspiel gegen die Profis überzeugen. In Braunschweig saß er für den verletzten Sebastian Polter auf der Bank – folgen nun die ersten Minuten in dieser Saison?

FC Schalke 04: Topp ein Startelf-Kandidat

Er gehört zweifelsfrei zu den größten Talenten, die der S04 derzeit im Verein hat. Schon in den Jugendmannschaften wusste er zu überzeugen und lieferte Tore wie am Fließband. Die laufende Zweitliga-Saison soll für Topp der Durchbruch bei den Profis werden. Doch bislang spielte er unter Thomas Reis noch keine große Rolle.

„Immer wenn ich sage, dass er es im Training sehr gut macht, wird gesagt: ‚Warum spielt er denn dann nicht?‘ Aber da gehören auch noch andere Sachen und ein bisschen mehr dazu“, betonte Reis auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel, bei dem der 19-Jährige wohl erneut im Kader stehen dürfte – Polter fällt weiterhin verletzt aus.

„Aber er ist ein ein guten Verfassung und wir müssen die Start-Elf aufgrund von Kenans (Karaman Anm.d.Red.) auf jeden Fall einmal ändern. Gemeinsam mit Yusuf (Kabadayi) und Assan (Ouedraogo) ist er sicherlich ein Kandidat, der in die Startelf rücken könnte“, fügte der 49-Jährige hinzu.

Mit den „jungen Wilden“ zum Erfolg?

Bringen ausgerechnet die drei Youngster des S04 wieder in die Erfolgsspur? Mit Ouedraogo (17 Jahre alt), Kabadayi (19 Jahre alt) und Topp (19 Jahre alt) hat Königsblau gleich drei hochtalentierte Offensiv-Juwele in den eigenen Reihen. Alle drei wussten in der Vorbereitung oder in den ersten Partien grundlegend zu überzeugen. Ouedraogo und Kabadayi sorgten auch in Braunschweig nach ihrer Einwechslung für etwas mehr Kreativität und Torgefahr.

Stehen die drei gegen Kiel sogar alle drei zusammen in der Startelf? Dieses Szenario scheint wohl eher unrealistisch. Reis wird die Offensive wohl nicht in die Hände von drei Youngstern legen. Zumal Simon Terodde derzeit gesetzt ist und Bryan Lasme trotz eines blassen Auftritts in Braunschweig erneut beginnen dürfte. Auf Einsatzminuten dürften jedoch alle drei kommen.