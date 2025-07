FC Schalke 04 macht es offiziell! Echtes Highlight steht bevor

Es geht wieder los! Nach einigen Wochen Urlaub und Erholung wird beim FC Schalke 04 wieder malocht. Das Ziel ist klar: raus aus dem Zweitliga-Keller. Trainer Miron Muslic ackert mit der Mannschaft bereits auf dem Trainingsplatz. Doch das soll nicht alles sein in dieser Vorbereitung.

Auch Testspiele stehen auf dem Programm. Das erste gewann der FC Schalke 04 gegen eine Auswahl 9:1. Weitere folgen. Darunter ein Highlight, wie der Verein nun verkündete. Nicht zum ersten Mal in den letzten Jahren dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit guten Freunden freuen.

FC Schalke 04 verkündet Testspiel-Highlight

Schon seit vielen Jahrzehnten pflegen die S04-Fans eine innige Freundschaft zum FC Twente Enschede. Die begann Anfang der 90er, wuchs immer weiter. Heute dürfte nur die Beziehung zum 1. FC Nürnberg noch dicker sein. Auf dem internationalen Parkett begegnete man sich allerdings nur dreimal, 2008 und in Hin- und Rückspiel 2012 in der Europa League. Und durch den brutalen Absturz von Königsblau wird das wohl auch zeitnah so bleiben.

Also trifft man sich bei Freundschaftsspielen – die in diesem Fall ihren Namen auch völlig zu Recht tragen. Fünfmal spielte man in den letzten zehn Jahren in der Sommer-Vorbereitung gegeneinander. Für die Teams ein spannender Test, für die Fans ein schönes Wiedersehen und ein echtes Highlight in der fußballfreien Zeit. Nun verkündet der FC Schalke 04: Auch in diesem Jahr wird gegeneinander gespielt.

Testspiel im Parkstadion

Am 19. Juli (14 Uhr) treffen sich FC Schalke 04 und FC Twente Enschede zum Testspiel im altehrwürdigen Parkstadion. Für vier Euro (freie Steh-/Sitzplatzwahl) können gut 3.000 Fans dabei sein – so viele Zuschauer fasst das Stadion nach seinem Komplett-Umbau. Wer ein Vollzahler-Ticket kauft, kann sich obendrein kostenlos ein Kinderticket holen.

Nicht das einzige Testspiel des FC Schalke 04 in diesem Sommer. Davor und danach geht es auch gegen den 1. FC Bocholt (5.7.), Panathinaikos Athen (9.7.), FC St. Gallen (12.7.), Rot Weiss Ahlen (20.7.) und FC Sevilla (26.7.).