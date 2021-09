SC Paderborn – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Terodde! S04 jubelt

Die Länderspielpause ist zu Ende und der 2. Bundesliga geht weiter. Unter anderem treffen der SC Paderborn und der FC Schalke 04 aufeinander.

Der SC Paderborn ist in dieser Saison aktuell noch ungeschlagen. Das möchte der FC Schalke 04 am Sonntag dann natürlich ändern.

SC Paderborn – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Kann der S04 dem SCP die erste Niederlage zufügen?

Du willst immer auf dem Laufenden bleiben? Wir begleiten SC Paderborn – FC Schalke 04 im Live-Ticker und versorgen dich mit allen wichtigen Informationen.

In der 2. Bundesliga empfängt der SC Paderborn den FC Schalke 04. Foto: IMAGO / Sven Simon

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------------------------------

Bestätigte Aufstellungen:

Paderborn: Huth – Yalcin (74. Heuer), Hünemeier, van der Werff – Ma. Schuster (85. Ofori), Schallenberg – Justvan (74. Platte), Marcel Mehlem (61. Stiepermann), Collins – Srbeny (61. Pröger), Michel

Schalke: Fährmann – Thiaw, Itakura, M. Kaminski – Churlinov (85. Matriciani), Palsson, Flick (70. Aydin), Ouwejan – Zalazar (79. Pieringer) – Terodde, Bülter

----------------------------------------

SC Paderborn – FC Schalke 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Terodde (63.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Abpfiff: Das war's! Der FC Schalke 04 feiert einen enorm wichtigen Auswärtssieg beim bis dato noch ungeschlagenen SC Paderborn.

84. Min: Kann Schalke 04 die Führung über die Zeit bringen? Paderborn drückt nochmal. Einen Abschluss von Pröger kann Fährmann zur Ecke abwehren.

76. Min: Fast die Vorentscheidung durch Terodde. Der Angreifer scheitert aus kurzer Distanz an Huth. Allerdings war der Schalker auch aus dem Abseits gestartet.

68. Min: Jetzt wird es wild: Erst verpasst Terodde das 2:0, dann hat Michel auf der anderen Seite die Möglichkeit zum Ausgleich.

63. Min: Tooooor für Schalke!

Das hatte sich angedeutet. Bülter setzt sich stark vorne durch, tanzt Hünemeier aus, kommt an Huth vorbei und legt dann zurück auf Terodde, der eiskalt vollstreckt.

58. Min: Großchance für Schalke!

Offensichtlich hat Grammozis in der Kabine die richtigen Worte gefunden. Nach eine Flanke von links verpasst Churlinov am langen Pfosten die Führung knapp.

57. Min: Schalke macht weiter Druck. Teroddes Abschluss nach einer Flanke ist aber zu harmlos.

55. Min: Großcanche für Schalke!

Jetzt wird es mal gefährlich Ouwejan hält aus der Distanz einfach mal drauf und bringt Huth in Schwierigkeiten. Der SCP-Keeper kann den Ball nur mit den Fäusten zur Seite abwehren.

46. Min: Weiter geht's!

Pause: Ohne Tore geht's in die Pause. S04 benötigt in Hälfte zwei eine deutliche Leistungssteigerung.

44. Min: Großchance Paderborn!

Kurz vor dem Pausenpfiff fast noch die Führung für Paderborn. Schuster zieht aus kurzer Distanz ab, Fährmann kann parieren.

38. Min: In der Paderborn passiert wenig. Die Highlights sind wirklich rar gesät.

28. Min: So richtig zufrieden werden die Fans des FC Schalke 04 mit dem Auftritt ihrer Jungs aktuell nicht sein. Nach vorne geht bisher wenig, S04 wirkt ideenlos.

21. Min: Großchance Schalke 04!

Nach etwas mehr als 20 Minuten kommt Schalke erstmals gefährlich zum Abschluss. Nach einer Ecke landet der Ball bei Bülter, der fackelt nicht lange und hält drauf. Huth ist rechtzeitig unten und entschärft.

10. Min: Großchance Paderborn!

Schalke im Glück! Srbeny spielt einen starken Steilpass auf Michel. Der SCP-Angreifer läuft auf Fährmann zu, schließt aus nicht ganz optimalen Winkel ab und der Ball rauscht haarscharf am Schalker Tor vorbei!

2. Min: Zalazar bricht das erste Mal über rechts durch. Die erste Ecke für Schalke springt dabei heraus, bringt aber nichts ein.

Anpfiff: Der Ball rollt.

13.25 Uhr: Noch fünf Minuten bis zu Anpfiff. Gleich geht's los!

12.48 Uhr: Die Aufstellung des FC Schalke 04 ist da! Itakura hat es tatsächlich geschafft, er steht in der Startelf. Dafür fällt Dominick Drexler mit leichten Knieproblemen kurzfristig aus. Keine Überraschungen bei den Gastgebern aus Paderborn.

11.37 Uhr: Vor dem Spiel gegen Paderborn skizzierte Grammozis ein Horror-Szenario. DAS wäre für Schalke der Super-Gau!

11.02 Uhr: Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Florian Badstübner. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Marco Achmüller und Roman Potemkin, 4. Offizielle ist Konrad Oldhafer. Benjamin Brand und Felix-Benjamin Schwermer sitzen im Kölner Keller.

Sonntag, 09.10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen am Spieltag. Heute gastiert der FC Schalke 04 beim SC Paderborn.

+++ FC Schalke 04: Schwerkranker Fan hat Herzenswunsch – rührend, was dann passiert +++

18.31 Uhr: In dieser Saison holte sich der SCP einen ehemaligen BVB-Spieler. Marco Stiepermann spielte von 2009 bis 2011 für den Erzrivalen des S04. „Natürlich ist es für mich als Dortmunder etwas Besonderes. Sympathisch werden mir die Schalker nicht mehr werden. Allerdings gehören sie in die Bundesliga – alle Fans wünschen sich doch das Derby“, sagte Stiepermann gegenüber der „Neuen Westfälischen“- Zeitung. Die Punkte schenken wird der Tabellenzweite dem Pottklub deshalb dennoch nicht.

11.23 Uhr: In der Tabelle belegt der SC Paderborn aktuell mit elf Punkten den 2. Platz. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann bisher drei Partien, spielte zweimal Remis und ist noch ungeschlagen. Schalke liegt mit sieben Zählern auf Rang neun.

10.55 Uhr: Gegen Paderborn muss der S04 neben Danny Latza, Salif Sane auch auf Blendi Idrizi verzichten, der aufgrund einer Verletzung ausfällt. Ko Itakura hingegen hat Teile des Trainings mitmachen können und ist eine Option fürs Spiel.

9.23 Uhr: In der Länderspielpause haben sich die Spieler des FC Schalke 04 etwas zurückgelehnt – so sehen es jedenfalls die Fans. Insgesamt sechs Tage frei standen in den zwei Wochen auf dem Papier. Zu viel für die Fans. Auf der Pressekonferenz sprach Dimitrios Grammozis Klartext und klärte auf.

-----------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Bei diesem Anblick sind die Fans aus dem Häuschen – „Endlich“

FC Schalke 04: Trainer greift hart durch – Ex-S04-Star aus dem Team geworfen

FC Schalke 04: Ex-S04-Star vor Rückkehr! Spielt er jetzt HIER?

-----------------------------------------

Samstag, 8 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie zwischen SC Paderborn und FC Schalke 04. Welches Team findet nach der zweiwöchigen Pause gleich wieder in die Spur?