FC Schalke 04: Bei diesem Anblick sind die Fans aus dem Häuschen – „Endlich“

Sie waren beim FC Schalke 04 einer der Hingucker: Die Aufwärmtrikots der Knappen kamen bei den Fans vom ersten Moment gut an.

Mit jeder Woche, die ins Land ging, wuchs bei vielen Anhängern des FC Schalke 04 allerdings die Ungeduld. Wann würden die Shirts endlich im Online-Shop des Klubs landen? Jetzt wurde der sehnliche Wunsch erfüllt.

FC Schalke 04: Darauf haben die Fans lange gewartet

Dass das Trainings-Shirt den Fans ins Auge sticht, ist wenig verwunderlich. Neben den schlicht gehaltenen Heim- und Auswärtstrikot hat sich Ausrüster Umbro hier etwas getraut.

Das blauweiße Streifen-Muster zieht sich sowohl über die Vorder- als auch über die Rückseite und die Ärmel des Shirts. Auf der Brust sind zudem wie gewohnt Logos von Verein, Ausrüster und Hauptsponsor zu sehen.

Das Aufwärmshirt der Knappen. Foto: dpa

Nach jeder Aufwärmsession der Knappen häuften sich die Kommentare, wann man das Trikot denn endlich kaufen könne. Nun ist es soweit. Seit Donnerstag ist gleich eine ganze Aufwärm-Kollektion im Online-Shop der Knappen verfügbar.

+++ FC Schalke 04: Knäbel-Worte lassen Atem der Fans stocken – „Damokles-Schwert war über uns“ +++

Neben dem klassischen Design gibt es auch eine Auswärts-Version sowie eine Variante in schwarz und dunkelblau. Auch eine langärmlige Fassung gibt es.

FC Schalke 04 trifft mit Aufwärmshirt einen Nerv

Dass T-Shirts nun im Shop verfügbar sind, blieb bei den Anhängern des FC Schalke 04 nicht lange unbemerkt. „Endlich“, kommentierte ein User auf Twitter. „So eine geile Flatter“, meint ein anderer.

-----------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Trainer greift durch – Ex-S04-Star suspendiert!

FC Schalke 04: Ex-S04-Star vor Comeback! Kickt er jetzt HIER?

FC Schalke 04: Schröder kündigt Transfers an! „Langweilig wird es auf Schalke garantiert nicht“

-----------------------------------------

Zumal diese Variante besser anzukommen scheint als das reguläre Trikot. „Finde ich deutlich schöner als die Trikots“, meint ein weiterer S04-Anhänger. Die ersten Käufer haben sich auch bereits gefunden: Ja komm, bestellt! Weil is so hässlich, dat et schon wieder schön is, mit den Retrovibes habt ihr mich.“ (mh)