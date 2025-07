Youri Mulder lässt vor FC Schalke 04 – Hertha BSC aufhorchen – Gegner hadert mit S04

Die Vorbereitung des FC Schalke 04 biegt auf die Zielgerade ein. Acht Testspiele stehen auf dem Programm, sieben wurden bereits absolviert. Die Generalprobe gegen den FC Sevilla am 26. Juli bildet den Abschluss. Am 1. August startet Schalke gegen Hertha BSC in die neue Saison.

Nicht erst beim Test gegen Enschede (0:0) war schon viel Muslic-Fußball zu sehen – und auch Fortschritte im Vergleich zur letzten Saison, gerade in der Defensivarbeit. Dafür gab es sogar ein Lob vom Gegner.

Positives Zwischenfazit beim FC Schalke 04

Youri Mulder zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung. „Ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind – aber wir sind noch längst nicht am Ende dieses Weges“, sagt der Direktor Profifußball. Er betont, dass der Prozess Schritt für Schritt erfolgen müsse und Geduld gefragt sei.

+++ Schalke: Aus und vorbei! Großes Missverständnis hat wohl ein Ende +++

Die Mannschaft adaptiert die Spielidee von Cheftrainer Miron Muslic immer besser. Nach dem Test gegen Twente (hier alle Highlights) lobte Ricky van Wolfswinkel die starke und unangenehme Defensivarbeit des FC Schalke 04. Mulder sieht dies als positives Zeichen: „Er hat mir gesagt, dass es für seine Mitspieler und ihn alles andere als einfach war, gegen uns zu spielen“, verrät Mulder. „Wenn ein Spieler einer Mannschaft, die in den Niederlanden seit Jahren zu den Teams gehört, die in der Eredivisie stets die vorderen Plätze belegen, sich so äußert, haben wir vieles richtig gemacht.“

Defensive überzeugt den FC Schalke 04

In den Tests gegen Twente, Panathinaikos und St. Gallen blieb Schalke ohne Gegentor. Besonders die Defensivarbeit hob Mulder hervor. „Wenn du weißt, dass es für den Gegner schwer ist, gegen dich zu spielen, dann gibt dir das ein gutes Gefühl.“ Auch das Verschieben funktionierte in neuer Formation gut. Gelingt das auch gegen Hertha BSC?

Schau auch mal hier rein:

Trotz aller Fortschritte sieht Mulder Verbesserungsbedarf im Offensivspiel. Die Mannschaft müsse vor dem Tor abgeklärter agieren und effizienter werden. „Wenn das Fundament sauber gelegt ist, bekommst du Stück für Stück automatisch mehr Vertrauen in die eigenen Stärken und Fähigkeiten“, resümiert Youri Mulder. Der FC Schalke 04 arbeitet weiter intensiv an seiner Entwicklung.