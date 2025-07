Hammer um Ex-Schalke-Star – Aufstiegsheld vor Bundesliga-Wechsel

Während man auf Schalke am Dienstag (29. Juli) den Transfer von Hasan Kurucay eintüten konnte, laufen auch bei vielen anderen Klubs die Saisonvorbereitungen auf Hochtouren. So auch beim 1. FC Köln.

Beim Bundesliga-Aufsteiger muss Sportdirektor Thomas Kessler den Kader derzeit mächtig aufrüsten, um für die Mission Klassenerhalt gewappnet zu sein. Nun bedient sich der „Effzeh“ bei der Konkurrenz. Ein ehemaliger Schalke-Star wechselt nach Köln.

Ex-Schalke-Aufstiegsheld Bülter kommt aus Hoffenheim

Marius Bülter erfüllte sich mit Hoffenheim in der abgelaufenen Saison den Traum von europäischer Fußballbühne. Der 32-Jährige lief mit der TSG in der Europa League auf, allerdings war dort schon in der Gruppenphase Schluss. Auch in der Bundesliga lief es für den Klub nicht gut, lange kämpfte man gegen den Abstieg. Bülter selbst spielte jedoch eine gute Saison, zwölf Torbeteiligungen in 31 Einsätzen sprechen eine deutliche Sprache.

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, steht der ehemalige Schalker nun jedoch vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. Demnach soll Bülter für eine Ablösesumme zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro über die Ladentheke gehen. Am Geißbockheim erhält der Offensiv-Akteur einen Zweijahresvertrag bis 2027. Zudem soll die Möglichkeit bestehen, den Kontrakt per Option um eine weitere Spielzeit zu verlängern.

Große Konkurrenz in „Effzeh“-Offensive

Auf Bülter wartet derweil große Konkurrenz in der Kölner Offensiv-Abteilung. Mit Florian Kainz, Said El-Mala, Linton Maina, Jan Thielmann und dem frisch verpflichteten Jakub Kaminski hat „Effzeh“-Trainer Lukas Kwasniok ohnehin schon jede Menge Optionen, die durch die Ankunft von Bülter jetzt noch einmal erweitert werden.

Bülters Vorteil: Der 32-Jährige kennt die Bundesliga aus seiner Zeit in Berlin, Hoffenheim und auf Schalke in- und auswendig. Dazu bringt der Rechtsfuß jede Menge Mentalität mit, die die Kölner in einem möglichen Abstiegskampf gut gebrauchen dürften.