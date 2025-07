FC Schalke 04: Transfer perfekt! Baumann macht Nägel mit Köpfen

Der FC Schalke 04 steht kurz vor dem Start in die neue Saison. Unter Miron Muslic will Königsblau die zuvor wackelige Defensive stabilisieren. Das machte sich auch in den Schalker Transferaktivitäten bemerkbar.

Denn mit Timo Becker und Nikola Katic wurden bereits zwei Defensiv-Spezialisten verpflichtet, die beim FC Schalke 04 auf Anhieb zu Führungsspielern aufgestiegen sind. Doch Sportvorstand Frank Baumann hat offenbar noch nicht genug. Jetzt ist der nächste Abwehr-Transfer offiziell.

FC Schalke 04: Kurucay-Deal offiziell

Bereits am Montag (28. Juli) hatte „Sky“ von dem bevorstehenden Wechsel berichtet, nun ist der Transfer auch offiziell: Hasan Kurucay wechselt zum FC Schalke 04 und unterschreibt beim Revierklub einen Zweijahresvertrag bis 2027. Der Innenverteidiger wird künftig mit der Trikotnummer vier auflaufen.

Auch interessant: Eskalation beim Schalke-Tag: Diese Szenen schockieren S04-Fans

Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder zeigt sich begeistert von der Verpflichtung Kurucays: „Mit Hasan verpflichten wir einen zweikampfstarken Innenverteidiger mit einer klaren Körpersprache. Er fühlt sich als Rechtsfuß auch auf der linken Innenverteidiger-Position sehr wohl und kennt die 2. Bundesliga. Mit diesem Gesamtpaket passt er zu uns.“ Der Vorteil des ehemaligen Braunschweigers: Kurucay kann in der neu formierten Dreier-Abwehrkette von Miron Muslic alle Positionen bekleiden.

„Klar, dass ich hier spielen möchte“

Kurucay selbst zeigte sich ebenfalls zufrieden über seinen Wechsel in den Ruhrpott: „Ich habe in den vergangenen Wochen sehr gute Gespräche mit den Schalker Verantwortlichen geführt. Nach meinen Erfahrungen aus der zweiten Bundesliga und der Schalker Arena war für mich klar, dass ich hier spielen möchte.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Ob der 27-Jährige schon beim Saisonstart gegen Hertha BSC Berlin (1. August) mitwirken kann, steht derzeit noch nicht fest. Derzeit ist damit zu rechnen, dass sich vorerst Mertcan Ayhan und Felipe Sanchez um den Platz neben Nikola Katic und Timo Becker streiten werden.