Schalke 04 – Twente Enschede im Live-Ticker: Premiere für S04! Youngster droht bitterer Ausfall

Alle Jahre wieder! Unter diesem Motto könnte man die Freundschaftsspiele zwischen Schalke 04 und Twente Enschede betiteln. In den letzten Jahren fand stets ein Spiel zwischen den befreundeten Klubs statt. So auch in diesem Jahr.

Für Miron Muslic und sein Team wird das Aufeinandertreffen mit dem niederländischen Top-Klub der nächste Härtetest. Im Spiel Schalke 04 – Twente Enschede geht es laut dem S04-Trainer darum, sich weiter einzuspielen, Fortschritte zu erkennen und weitere Erkenntnisse für den Saisonstart in zwei Wochen zu sammeln.

Schalke 04 – Twente Enschede im Live-Ticker:

Zwischen den Fans beider Vereine besteht seit Jahren eine ganz besondere Beziehung: „Schalke und der FCT“ dürfte auch an diesem Tag wieder das Motto sein. Kann sich S04 auch gegen Twente gut präsentieren? Oder sind die Niederländer doch noch eine Nummer zu groß? Alle Infos, Highlights und Tore bekommst Du in unserem Live-Ticker – hier verpasst Du nichts!

Schalke 04 – Twente Enschede -:- (-:-)

Tore: /

11.22 Uhr: Premiere bei S04! Wie der FC Schalke 04 schon verkündete, wird das unter der Woche präsentierte, Ausweichtrikot gegen Enschede erstmals zum Einsatz kommen, Königsblau wird also in Orange auflaufen.

10.30 Uhr: Mit Ausnahme der beiden „Corona-Jahre“ 2020 und 2021 hat Schalke seit 2019 jedes Jahr ein Testspiel gegen die Freunde aus Enschede absolviert. Traditionell sind die Aufeinandertreffen der befreundeten Vereine sehr gut besucht, das Spiel wird stets zur großen Freundschaftsparty. So dürfte es auch heute werden.

++ Wie zu den alten Zeiten? Top-Talente machen Schalke-Fans große Hoffnungen ++

09.45 Uhr: Während des Trainingslagers im Stubaital konnte S04 zwei gute Testspiele gegen gute Gegner zweigen. Gegen Panathinaikos Athen gab es ein 0:0, gegen St. Gallen gewann Königsblau 1:0. Einzig gegen Wehen Wiesbaden – dort spielte überwiegend die vermeintliche B-Elf – musste sich Königsblau mit 2:3 geschlagen geben. Wie schlagen sich die Knappen nun gegen Enschede?

Samstag, 19. Juli, 09.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum nächsten Testspiel-Tag des FC Schalke 04! Um 14 Uhr trifft Königsblau auf Twente Enschede, gespielt wird im Parkstadion auf Schalke.