Finanzielle Entlastung auf Schalke: Kann S04 Sylla und Bulut halten?

Auf Schalke ist man in diesen Zeiten bekanntermaßen etwas knapper bei Kasse. Vor allem in diesem Sommer wird dieser Umstand deutlich. Denn Königsblau muss das negative Eigenkapital im Kalenderjahr 2025 um fünf Prozent verbessern, um einen Punktabzug zu umgehen.

Heißt im Umkehrschluss: Schalke muss 4,91 Millionen Euro Überschuss erwirtschaften. Bis zuletzt wurde deswegen immer wieder davon ausgegangen, dass Moussa Sylla oder Taylan Bulut für viel Geld verkauft werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Bahnt sich in dieser Causa jetzt die große Wende an?

Überraschung auf Schalke dank Fördergenossenschaft?

Groß waren die Hoffnungen vieler Schalker Fans zu Beginn des Jahres, als die „Auf Schalke eG“ an den Start ging und Mitgliedern des S04 die Chance gab, Anteile zu zeichnen. Der Gedanke der Fördergenossenschaft: So viel Geld wie möglich einzusammeln, um Königsblau in schwierigen Zeiten aus der Patsche zu helfen. Doch das Projekt hing den Erwartungen zuletzt meilenweit hinterher – bis jetzt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Miron Muslic degradiert Profis – jetzt kommt alles raus

Denn obwohl die „Auf Schalke eG“ noch immer keine zehn Millionen Euro einnehmen konnte, könnte ihr Wirken nun enorme Einflüsse auf die Schalker Transferplanungen nehmen. Demnach soll mittlerweile so viel Geld zusammen gekommen sein, dass ein Verkauf von Sylla oder Bulut nicht mehr zwingend notwendig sein könnte. Genau das galt bis zuletzt noch als ausgeschlossen.

„Ganz andere Verhandlungsposition“

Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann gab in Zuge dessen zu Protokoll: „Was sich ändert ist, dass wir nicht unter Druck etwas machen müssen, was wir nicht unbedingt wollen. Die Genossenschaft gibt uns Freiraum und eine ganz andere Verhandlungsposition.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Klingt also ganz danach, als dürfen die Fans des S04 doch noch auf einen Verbleib ihrer beiden Leistungsträger hoffen. Vor allem bei Moussa Sylla wäre das sicher von enormer Wichtigkeit. Der 16-Tore-Stürmer aus der vergangenen Spielzeit ist auf sportlicher Ebene für Schalke wohl nicht zu ersetzen.