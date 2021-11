FC Schalke 04: S04-Flop am Boden – jetzt ist seine ganze Karriere in Gefahr

Vor seiner Zeit beim FC Schalke 04 lief es beschissen, auf Schalke wurde es noch schlimmer. Jetzt hat die Karriere von William einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Zum dritten mal in einem Zeitraum von nicht einmal zwei Jahren hat sich der Abstiegsprofi des FC Schalke 04 eine schwere Knieverletzung zugezogen. Jetzt könnte sogar die Karriere in Gefahr sein.

FC Schalke 04: Ex-Profi William erleidet nächste schwere Knieverletzung

Der Leidensweg des Brasilianers begann im Februar 2020 – und er will einfach nicht enden.

William wurde auf Schalke zum Sündenbock und verletzte sich dann auch noch schwer. Foto: imago images/RHR-Foto

Im Training riss sich der Wolfsburg-Profi das vordere Kreuzband im linken Knie. Gerade erst hatte er seinen Stammplatz zurückerobert. Ein halbes Jahr fiel er aus, wurde im Winter an den FC Schalke 04 verliehen.

Kreuzbandriss, Abstieg, Kreuzbandriss – und jetzt die nächste Hiobsbotschaft

Wolfsburg hoffte auf Spielpraxis, der S04 auf eine Wende im Abstiegskampf. Doch in seinen neun Einsätzen für Schalke hätte es kaum schlimmer laufen können. Der einst gefeierte Rechtsverteidiger war ein Schatten seiner selbst.

Nächster Schock für William. Foto: imago images/regios24

Mit einem Eigentor, ausgerechnet gegen Wolfsburg, sorgte er für das Pokal-Aus des FC Schalke 04, in der Bundesliga wurde er schnell zum Buhmann der S04-Fans und flog nach einer Disziplinlosigkeit auch noch aus dem Kader.

Dann der nächste brutale Tiefschlag. Wieder riss William sich im Training ein Kreuzband – diesmal im rechten Knie. Hier mehr dazu >>

Den Schalke-Abstieg sah er von der Tribüne aus, kämpfte sich in Wolfsburg zurück ins Mannschaftstraining – doch nun folgte die nächste Hiobsbotschaft.

Dritte schwere Knieverletzung in 20 Monaten

Auf den letzten Metern zurück in den Kader des VfL passierte am Mittwoch in einem Testspiel gegen Hansa Rostock (1:3) die Katastrophe. Ohne gegnerische Einwirkung ging William zu Boden.

Nächste Hiobsbotschaft für den Ex-Schalker William. Foto: imago images/regios24

Die Schock-Diagnose folgte am Donnerstag. Wieder eine schwere Knieverletzung, wieder im rechten Knie.

Unfassbar bitter - William hat sich erneut eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen und wird langfristig ausfallen. Gute Genesung, Willi! 🙏💚



➡️ https://t.co/6rhkbTQgzC#VfLWolfsburg pic.twitter.com/1SKWvqIRaj — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) November 11, 2021

Wie der Bundesligist mitteilte, wird der Ex-Schalke-Profi erneut lange ausfallen. Auch wenn es noch niemand auszusprechen wagt: Die dritte heftige Knieverletzung innerhalb von gut 20 Monaten mit 26 Jahren könnte auch die ganze Karriere in Gefahr bringen.