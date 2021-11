FC Schalke 04: Weltreise für nix? S04-Star droht nächste Enttäuschung

Diese Weltreise könnte sich als große Enttäuschung entpuppen. Beim FC Schalke 04 ist Ko Itakura gesetzt. Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer avancierte der Innenverteidiger bei den Knappen schnell zum Publikumsliebling.

Die Belohnung für seine Leistungen beim FC Schalke 04: Itakura wurde erneut für die japanische Nationalmannschaft nominiert. Doch die droht sich am Ende nicht auszuzahlen.

FC Schalke 04: Fliegt Itakura den ganzen Weg umsonst?

Gelsenkirchen, Hanoi und Maskat – zwischen diesen drei Städten bewegt sich Itakura dieser Tage. Im Rahmen der Qualifikation für die WM 2022 trifft Japan auf Vietnam und Oman. Bedeutet für den S04-Star aber auch: enorme Reisestrapazen.

Knapp 19.000 Flugkilometer wird er absolviert haben, wenn er kommende Woche wieder zur Mannschaft der Königsblauen stößt. Jedoch droht auch diese Reise eine Enttäuschung zu werden.

Bereits im Oktober absolvierte Itakura ein ähnliches Mammutprogramm. Damals spielte Japan gegen Saudi-Arabien und Australien. Jedoch nahm er die Reise aus sportlicher Sicht umsonst auf sich, da er keine einzige Minute auf dem Feld stand.

Besserung scheint auch dieses Mal nicht in Sicht zu sein. Am Mittwoch stand das Spiel gegen Vietnam in Hanoi an. Zwar gewann Japan mit 1:0, doch der S04-Profi schmorte erneut 90 Minuten auf der Bank. Das Nationaltrainer Hajime Moriyasu seine Aufstellung im wichtigen Spiel gegen den Oman überdenkt darf bezweifelt werden.

FC Schalke 04: So ist die Lage bei Japan und Itakura

Nach fünf von zehn Spielen liegt Japan derzeit auf dem dritten Platz seiner Gruppe, der zur Teilnahme an der Relegation für die Weltmeisterschaft berechtigen würde. Mit neun Punkten liegt man derzeit vier Zähler hinter Tabellenführer Saudi-Arabien.

Das Spiel am kommenden Dienstag gegen Oman wird besonders wichtig. Vor dem Spieltag hatten beide Nationen gleich viele Punkte. Zumindest in Sachen Relegation könnte Japan mit einem Sieg einen entscheidenden Schritt machen. Ob Itakura mit von der Partie ist, wird sich zeigen. (mh)