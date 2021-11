FC Schalke 04: Droht Latza die Degradierung? Grammozis wird nach Darmstadt-Desaster deutlich

Mit der dritten Niederlage in Folge hat sich der FC Schalke 04 in die Länderspielpause verabschiedet. Gegen den SV Darmstadt 98 (2:4) zeigten die Königsblauen bei der Startelf-Rückkehr von Danny Latza keine gute Leistung.

Für die Startaufstellung wurde S04-Trainer Dimitrios Grammozis schon vor der Partie heftig kritisiert. Auch der Kapitän des FC Schalke 04 konnte nicht überzeugen. Droht Latza deshalb jetzt sogar die Degradierung aus der ersten Elf?

FC Schalke 04: Bleibt Danny Latza weiterhin Stammspieler unter Grammozis? Der S04-Trainer macht eine deutliche Ansage. Foto: IMAGO / Team 2

FC Schalke 04: Droht Latza die Degradierung?

Rechtzeitig zur Partie kehrte auch Dominick Drexler von seiner Verletzung zurück. Somit hatte Grammozis im Mittelfeld die Qual der Wahl. Drexler, Latza und der zuletzt starke Rodrigo Zalazar kämpften um zwei Plätze.

FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 2:4 (1:2)

Tore: 1:0 Eigentor Lucas Pfeiffer (8.), 1:1 Tietz (12.), 1:2 Honsak (23.), 1:3 Tietz (63.), 2:3 Pieringer (89.), 2:4 Goller (90.)

Am Ende musste Zalazar auf die Bank, zum Unmut der Schalker Fans, für die der Uruguayer in den vergangenen Partien der beste Mann auf dem Platz war. Zum ersten Mal stand der Leihspieler von Eintracht Frankfurt nicht in der Startelf der Knappen.

Was machten Latza und Drexler? Die Überlegungen von Grammozis mit den beiden Achtern ging nicht auf. Im Zusammenspiel mit Sechser Victor Palsson fehlte es in vielen Situationen an Tempo und Dynamik. Latza leistete sich viele schwerwiegende Ballverluste im Spielaufbau. Rückendeckung bekommt er dennoch von Grammozis. „Es ist klar, dass Danny nach seiner langen Verletzung noch nicht bei 100 Prozent ist“, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz.

FC Schalke 04: Grammozis wird nach der Pleite deutlich

Und Grammozis machte klar, dass Latza auch weiterhin Stammspieler bleiben wird. „Er ist unser Kapitän und auf dem Platz eine wichtige Persönlichkeit. Wenn er 60, 70 Minuten fit ist, dann spielt er bei mir.“

Schalke-Kapitän Latza zeigte nach seiner Startelfrückkehr gegen Darmstadt keine gute Leistung. Foto: IMAGO / Team 2

Wer spielt dann neben Latza? Neben Drexler und Zalazar sind auch Blendi Idrizi und Yaroslav Mikhailov, sowie Florian Flick und Neuzugang Marc Rzatkowski Alternativen auf der Position.

An Optionen mangelt es Grammozis also nicht. Jetzt muss er nur noch die Ergebnisse bringen, ansonsten könnte es ungemütlich werden für den umstrittenen S04-Trainer. (oa)