FC Schalke 04 jagt englisches Juwel – doch jetzt bekommen die Knappen heftige Konkurrenz

Auf der Suche nach neuen Talenten lässt der FC Schalke 04 auch den englischen Markt nicht außer Acht.

Bereits vor einigen Wochen tauchten Gerüchte auf, dass Schalke 04 auf einen jungen Stürmer von West Bromwich Albion aufmerksam geworden sei. Das Interesse scheint noch immer zu bestehen, doch jetzt bekommen die Knappen heftige Konkurrenz.

FC Schalke 04: Nicht nur S04 – auch mehrere Bundesligisten an Cleary dran

Die Rede ist von Reyes Cleary. Der 17-jährige Stürmer hat es gleich einigen Vereinen angetan. Bereits im September berichtete die „Daily Mail“, dass Schalkes Scouts das Juwel auf der Liste stehen hätten.

Cleary läuft in dieser Saison sowohl für die U18 als auch die U23 des Vereins auf. Insgesamt kommt er in zwölf Spielen auf dreizehn Treffer. Sein Auftreten und seine körperliche Physis brachte ihm bereits lobende Vergleiche mit Chelsea Londons Romelu Lukaku ein.

Sollte Schalke tatsächlich daran interessiert sein, Cleary unter Vertrag zu nehmen, müsste sich Sportdirektor Rouven Schröder wohl auf einen erbitterten Transferkampf einstellen. Auch über ein Interesse der TSG Hoffenheim und von Revier-Rivale Borussia Dortmund wurde bereits berichtet.

Jetzt kommt das nächste Schwergewicht dazu. Niemand Geringeres als Rekordmeister Bayern München soll seine Scouts losgeschickt haben, um Cleary zu beobachten. Laut „Daily Mail“ soll das im Oktober gegen Stoke City bereits der Fall gewesen sein.

Dieses Detail macht Cleary besonders interessant

Neben seinem Talent gibt es noch ein Argument, dass Cleary für die vielen Interessenten spannend macht. Der Nachwuchsstar hat bisher noch keinen Profivertrag unterschrieben. Eine hohe Ablöse würde damit vermutlich nicht fällig.

Und nicht nur Vereine aus Deutschland wollen ihn. Auch in der Premier League ist man sich sehr wohl bewusst, welches Talent Albion in seinen Reihen hat. So soll unter anderem auch Scheich-Klub Newcastle United ein Auge auf den Youngster geworfen haben. (mh)