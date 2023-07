Viel Zeit ist nicht mehr, bis der FC Schalke 04 in die neue Saison startet: Am 28. Juli steigt das Auftaktspiel der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV. Noch immer ist aber unklar, welchen Sponsor Königsblau dann auf der Brust trägt.

Schalke 04 läuft die Zeit davon, doch jetzt versetzen neue Gerüchte die Anhänger in große Aufruhr. S04 soll sich in Verhandlungen mit einem Weltkonzern befinden. Wird der Deal schon bald unter Dach und Fach gebracht?

„MeinAuto.de“ hat seinen Platz auf dem königsblauen Trikot abgegeben, ist nur noch Premiumpartner. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. Die Verhandlungen mit „Hydrogen“ scheiterten. Deshalb steht der FC Schalke 04 anderthalb Wochen vor Saisonstart noch immer ohne Trikotsponsor da.

In den sozialen Medien regte sich am Montagabend (17. Juli) plötzlich was: Der Name „Nissan“ fiel. Im Internet kursieren bereits Fotomontagen mit „Nissan“ auf der Brust des Schalke-Trikots. Der japanische Automobilhersteller soll beim FC Schalke 04 ein Thema sein.

Unter Dach und Fach ist aber wohl noch nichts. Nach Informationen von Sky sollen sich Schalke und Nissan in Verhandlungen befinden. Es sei allerdings unklar, ob der Deal tatsächlich über die Bühne geht. Nach übereinstimmenden Medienberichten hofft der FC Schalke 04 mit dem Abschluss eines neuen Sponsoren-Deals auf rund drei bis vier Millionen Euro Einnahmen.

Schalke unter Zeitdruck

Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, hat es bislang nicht geschafft, einen neuen Hauptsponsor zu präsentieren. Spätestens bis zum 28. Juli sollte Königsblau einen neuen Partner an Land gezogen haben, ansonsten läuft man am 1. Spieltag ohne Sponsor auf der Brust auf.