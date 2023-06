Schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04! Noch vor Kurzem sah es so aus, als könnten die Knappen bald einen neuen Trikotsponsor präsentieren. Laut Informationen von „Sky“ schien der Deal mit der „Hydrogen Deutschland GmbH“ so gut wie sicher.

Der neue Trikotsponsor hätte dem FC Schalke 04 eine hübsche Summe eingebracht. Nun allerdings die Rolle rückwärts. Offenbar sind die Gespräche mit dem Unternehmen auf der Zielgeraden noch gescheitert.

FC Schalke 04: Doch keine Mega-Summe

Es klang zu schön, um wahr zu sein. Anfang Juni berichtete „Sky„, dass sich Schalke und Hydrogen über ein Trikotsponsoring einig seien. Eine jährliche Summe von sieben Millionen Euro stand im Raum! Absoluter Luxus für die 2. Liga. Zum Vergleich: Der HSV bekommt im Unterhaus lediglich zwei bis drei Millionen Euro.

Nun allerdings die Kehrtwende. Offenbar haben sich die Entscheider bei S04 in letzter Sekunde noch gegen den neuen Trikotsponsor entschieden. Das berichtet am Freitag (9. Juni) ebenfalls Pay-TV-Riese Sky.

Das ist der Absage-Grund

Intensive Verhandlungen hätten bereits einen Drei-Jahres-Vertrag hervorgebracht, lediglich die Unterschrift fehlte demnach noch. Doch der FC Schalke 04 habe sich letztlich dagegen entschieden. Der Grund laut Sky: die noch „fehlende Struktur“ von Hydrogen.

Die Firma aus Hamm gibt es erst seit zwei Jahren, hat sich der Investition in ein Wasserstoff-Ökosystem in Deutschland verschrieben. Vielmehr ist öffentlich über Hydrogen allerdings nicht bekannt – was so mancher Fan auch bemängelt hatte.

FC Schalke 04: Ersatzplan steht

Eine gänzliche Absage an Hydrogen sind die gescheiterten Verhandlungen aber nicht. So soll das Engagement zunächst an anderer Stelle durchgeführt werden. Für den Platz als Trikotsponsor sei „das Unternehmen noch nicht so weit“, berichtet Sky unter Berufung auf Vereinskreise.

Damit ist klar: Die Suche nach einem neuen Trikotsponsor geht beim FC Schalke 04 von vorne los. „MeinAuto.de“ wird von den Jerseys verschwinden. Geduld ist nun also erstmal gefragt.