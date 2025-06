Thomas Müller: Angebot bestätigt! MLS-Klub geht in die Vollen

Befindet sich Thomas Müller derzeit schon in seiner zukünftigen sportlichen Heimat? Der Ex-Nationalspieler absolviert in diesen Tagen die Klub-WM mit dem FC Bayern München, brillierte beim 10:0-Auftaktsieg gegen den FC Auckland und möchte seine Abschiedstournee im FCB-Dress im besten Fall mit einem Titel abschließen.

Doch wie geht es nach der Klub-WM weiter? Die Zukunft von Thomas Müller ist noch offen, erst vor wenigen Tagen betonte er, dass er sich voll auf Bayern und das Turnier fokussieren möchte. Doch nun geht ein weiterer MLS-Klub in die Offensive – der Vereinschef buhlt öffentlich um Müller!

Müller wird immer begehrter! Schon in den vergangenen Wochen bekundeten etliche Klubs Interesse an der deutschen Fußballlegende – allen voran aus der US-amerikanischen MLS gibt es viele Interessenten. Einer von ihnen äußert sich nun öffentlich zu Müller und erklärt, ein offiziell Angebot abgegeben zu haben!

„Wir haben ihm ein gutes Angebot gemacht, wir hatten einige Gespräche mit seinen Beratern. Am Ende hat er viele Optionen. Wir respektieren, wenn er und seine Berater etwas anderes suchen. Das ist ein Teil des Fußballgeschäfts“, sagte Jeff Berding, CEO von MLS-Klub Cincinnati, gegenüber der „Bild“.

„Es ist nicht vorbei, bevor er nicht bei einem anderen Verein unterschrieben hat. Wir wissen, dass es seine Abschiedstour hier mit Bayern München ist und er sich dann entscheiden wird, wie es weitergeht. Wir wissen auch, was wir hier haben – ein großes Stadion, eine gute Atmosphäre und tolle Bedingungen. Wer weiß, was am Ende passieren wird“, so Berding weiter.

Müller-Entscheidung nach der Klub-WM

Es verdichten sich die Anzeichen, dass Müller nach der Klub-WM mit dem Bayern gleich in den USA bleiben könnte. Viele Klubs wie Cincinnati und Los Angeles würden Müller gerne verpflichten, doch dieser lässt sich noch ein wenig Zeit. Er möchte sich auf das Turnier konzentrieren und die letzten Spiele im Bayern-Dress genießen.

Nach der Klub-WM wird eine Entscheidung fallen. Berding rührt in jedem Fall noch einmal mächtig die Werbetrommel für seinen Klub. „Wir sind ein Verein, mit einer großen deutschen Geschichte und wir sind in der Lage, Titel zu gewinnen. Thomas ist ein Gewinner, er hat schon sehr viel gewonnen. Wir denken, dass er sehr gut zu uns passen würde“, so der CEO des MLS-Klubs.