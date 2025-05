Schalke 04: Zweitliga-Klub nimmt Seguin ins Visier – flüchtet er zur Konkurrenz?

Bei Schalke 04 sind die allermeisten Profis bei den Fans mittlerweile in Ungnade gefallen. Die vielen lustlosen Auftritte haben auch bei den Anhängern von Schalke 04 Spuren hinterlassen. Vor allem an einem Akteur haben sich viele Fans satt gesehen: Paul Seguin.

Der Vize-Kapitän ist zur Symbolfigur der S04-Krise geworden, musste sich zuletzt einiges anhören. Eine Trennung im Sommer ist wohl von beiden Seiten unausweichlich. Jetzt klopft der erste Zweitligist bei dem Mittelfeldspieler von Schalke 04 an.

Schalke 04: Hertha zeigt Interesse an Seguin

Er sollte einer der Gesichter der Mannschaft werden, sollte das Team führen und zu einer Säule auf Schalke werden. Doch davon ist er ganz weit entfernt. Er ist mehr und mehr der Sündenbock der Knappen und wird seinem Status als Führungsspieler nicht (mehr) gerecht.

So werden sich die Wege im Sommer wohl trennen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026, so könnte der Pottklub in diesem Sommer noch eine kleine Ablöse für ihn einstreichen. Und mit Hertha BSC Berlin soll laut „Sky“ nun auch der erste Klub Interesse an dem 30-Jährigen zeigen.

Hertha soll über einen Transfer nachdenken, vor allem Hertha-Coach Stefan Leitl kennt ihn aus gemeinsamen Zeit in Fürth bestens, beide schätzen sich noch immer sehr. Kommt es im Sommer also zum Wiedersehen der beiden?

Endet das Kapitel nach zwei Jahren?

Er kam 2023 für knapp 750 Tausend Euro von Union Berlin, sollte der neue Mittelfeldstratege werden. Doch immer wieder sorgte er mit Geschichten außerhalb des Feldes für Furore, während es auf dem Rasen zu selten funktioniert hat. Zuletzt bemängelten die S04-Fans vor allem seine Motivation, seine Körpersprache und seine Bereitschaft, sich für die Farben zu zerreißen.

Seguin und Schalke – das war, ist und wird auch keine Liebesgeschichte mehr. Alles deutet auf ein Aus nach zwei Jahren hin. Es wäre wohl für alle Seiten das Beste. Ob er letztlich tatsächlich in der Hauptstadt landet?