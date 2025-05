Bürgergeld-Empfängerin zeigt stolz ihren Riesen-Fernseher: „Vom Jobcenter bezahlt“

Er ist der selbsternannte Hartz-4-Rapper. Besonders viel gebracht hat ihm sein musikalisches Talent jedoch nicht. Seit neun Jahren lebt Nico bereits vom Bürgergeld. Viel daran ändern möchte der 27-Jährige jedoch nicht.

Seine Freundin Janine denkt genauso. Welch ein Glück, denn bereits in einer vorherigen Sendung von „Armes Deutschland“, in der Nico als Protagonist agiert, erklärte der Bürgergeld-Empfänger, dass eine Frau mit fester Anstellung so gar nicht seinen Erwartungen entspreche.

Bürgergeld-Paar feiert seinen Plasma-Fernseher

„Das Lebensmodell“, so Nico, „würde dann nicht übereinstimmen. Wenn eine Partei arbeitet, und eine Partei nicht arbeitet, dann fühlt man sich ja auch irgendwo entmannt. Wenn die Frau das Geld nach Hause bringt, dann würde ich mich ja irgendwie komisch fühlen. Ne, das wäre nix für mich.“

So leben die beiden fröhlich mit ihrem Bürgergeld in den Tag hinein. Und das gar nicht mal schlecht, wie die beiden vor den RTL-Zwei-Kameras stolz berichten, besitzen die beiden doch gleich mehrere TV-Geräte. Der „fette Plasma“, wie Nico das Wohnzimmer-Modell stolz tituliert, wurde „vom Jobcenter bezahlt“, ergänzt die gelernte Köchin Janine.

Ein Taxi-Schein für Nico?

Im weiteren Verlauf der Sendung jedoch kommt Überraschendes zutage. So hat Nico den Gedanken entwickelt, in seinem neuen Wohnort Plau am See als Taxifahrer zu arbeiten. Schwierig bloß: Der 27-Jährige hat keinen Führerschein. Doch wo ein Problem ist, ist bei Nico das Jobcenter nicht weit.

„Das wäre ja ein Argument fürs Jobcenter, damit sie mir den Führerschein bezahlen“, glaubt der Arbeitslose. Richtig ausgereift und durchdacht scheint der Plan jedoch nicht. Und auch Nico scheint nicht vollends überzeugt: „Nico den Taxifahrer wird es, glaube ich, nicht geben.“

Seine Freundin Janine kann ob solcher Aussagen nur lachen. Und so bleiben die beiden erst einmal da, wo sie sind – auf der heimischen Couch.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ am Dienstag, den 13. Mai 2025 um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Nico und Janine. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.