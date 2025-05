Bürgergeld-Empfänger offen: Würde seine Freundin arbeiten, wären sie nicht zusammen

Es sind Aussagen, die einfach nur fassungslos machen. Aussagen, die jedem Steuerzahler wie Hohn vorkommen dürften. Der 27-jährige Nico ist seit neun Jahren ohne Job, zelebriert seinen Lebensstil gar, indem er ihn in seinen Hip-Hop-Texten feiert. Unterstützt wird der Bürgergeld-Empfänger dabei von seiner Freundin Janine.

Auch sie ist arbeitslos, scheint auch wenig Interesse daran zu haben, dies zu ändern. Für Rapper Nico ein trefflicher Zufall. Mit einer Frau, die einen normalen Job hat, so glaubt er, könnte er eh nicht zusammenleben.

Eine Frau mit Job kommt für Bürgergeld-Empfänger Nico nicht infrage

„Das Lebensmodell“, so Nico, „würde dann nicht übereinstimmen. Wenn eine Partei arbeitet, und eine Partei nicht arbeitet, dann fühlt man sich ja auch irgendwo entmannt. Wenn die Frau das Geld nach Hause bringt, dann würde ich mich ja irgendwie komisch fühlen. Ne, das wäre nix für mich.“

Nix für ihn ist auch ein Job. „Ich habe auf Arbeiten keinen Bock, weil ich finde, dass gewisse Jobs einfach unterbezahlt sind. Uns juckt Arbeit gar nicht. Für was soll ich mir hier meinen Rücken krumm machen? Es ist unterbezahlt“, sagt der 27-Jährige in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ ganz offen. Eine Einstellung die seine Freundin Janine teilt.

Drei Fernseher für das Bürgergeld-Paar

Und auch sonst lassen es sich Nico und seine Freundin Janine gut gehen. Für sie ist der Rapper extra umgezogen. Gemeinsam teilt man sich nun eine Wohnung, mit sage und schreibe zwei Plasmafernsehern, zu denen sich in Kürze gar noch ein drittes TV-Gerät gesellen soll. Was zwei Personen mit drei Fernsehern anstellen, bleibt wohl ihrer beider Geheimnis. Nico jedenfalls ist bereits in heller Vorfreude: „Wenn ich hier hinziehe, bringe ich meinen Plasma auch noch mit. Dann haben wir praktisch drei fette Plasmafernseher.“

Die Folge „Armes Deutschland“ mit Nico und Janine zeigt RTL Zwei am 6. Mai 2025 um 20.15 Uhr. Klar ist aber auch: Nico und Janine sind die Ausnahme der Regel. Die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.