Bürgergeld-Empfänger pfeift auf Vorschriften – „Habe kein schlechtes Gewissen“

In der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ werden Menschen begleitet, die überwiegend vom Staat abhängig sind. Bürgergeld-Empfänger Jörn bezieht beispielsweise seit 18 Jahren Sozialleistungen. Zwar versucht er immer wieder in Arbeit zu kommen doch so richtig gelingt ihm das nicht.

Am Dienstagabend (6. Mai) sendet RTL2 eine neue Folge der Sozial-Doku, in der Jörn den nächsten Versuch startet. Der Bürgergeld-Empfänger hat einen Job über eine Zeitarbeitsfirma ergattert und nimmt das TV-Publikum mit zu seinem ersten Arbeitstag. Auf dem Weg sorgt er jedoch mit einer Aussage für Aufsehen.

Bürgergeld-Empfänger hat kein Geld mehr

Kurz bevor er das Haus verlässt, gibt er dem Kamerateam Bescheid, dass er Schwarzfahren wird. Er habe nach eigenen Angaben keinen Cent mehr, um sich ein Ticket für den Bus zu kaufen. Die Redakteurin reagiert überrascht und möchte wissen, ob er wirklich gar kein Geld mehr übrig habe.

„Das Geld ist halt für Wasser, Strom und so draufgegangen. Dann hatte ich nur noch 160 Euro für den restlichen Monat. Damit geht man ein oder zweimal einkaufen und dann ist das Geld auch wieder futsch“, entgegnet der 43-Jährige. Und tatsächlich steigt er kurze Zeit später ohne Ticket in den Bus ein. Für Jörn ist das nichts Neues.

Bürgergeld-Empfänger wegen Schwarzfahren im Knast

„Ich habe kein schlechtes Gewissen wegen Schwarzfahren, weil ich das ja auch öfter mache. Ich saß deswegen auch schon im Gefängnis. Ich will es eigentlich nicht, aber ich habe keine andere Wahl gerade“, so der Hamburger.

Um einer potenziellen Kontrolle zu entgehen, verkrümelt sich Jörn in eine Ecke im hinteren Teil des Busses. Am Ende kommt er mit der Aktion durch und fliegt nicht auf. Was er nicht weiß: Das RTL2-Kamerateam hat ihm ohne sein Wissen einen Fahrschein gekauft.

RTL2 zeigt neue Folgen „Armes Deutschland“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.