Bürgergeld-Empfängerin will in die USA: „Da sind alle glücklich!“

Jannie (49) aus der Doku-Soap „Hartz und herzlich“ hat große Pläne. Trotz leerem Geldbeutel und gesundheitlicher Probleme will sie in die USA auswandern. Die 49-jährige Mannheimerin hat genug von Deutschland und träumt vom amerikanischen Traum!

Der Auslöser? Ein Besuch bei ihrem Vater in Iowa. Eigentlich war der Trip eine traurige Angelegenheit, denn ihre Oma war gestorben. Doch Jannie nutzte die Gelegenheit, ihren Vater zu sehen. Und siehe da: Iowa gefiel ihr so gut, dass sie am liebsten gleich dort geblieben wäre!

Bürgergeld-Empfängerin träumt von Amerika

Zurück in Mannheim steht für Jannie fest: Sie will mit ihrem 16-jährigen Sohn Quentin auswandern. Die Tochter bleibt in Deutschland. Für Jannie stellt die USA kaum ein Risiko dar. „Jobs gibt es da massig, Wohnungen und Häuser ebenfalls“, so die Bürgergeld-Empfängerin. Doch wie realistisch ist dieser Plan? Jannie bezieht in Deutschland Bürgergeld und hat gesundheitliche Probleme.

Eine Krankenversicherung in den USA? Fehlanzeige! Die Reise finanzierte sie sich von geliehenem Geld. Und wie soll das Leben in Amerika bezahlt werden? Trotz aller Hürden bleibt Jannie optimistisch. Sie schwärmt von der positiven Energie in den Staaten. „Du wachst morgens auf und hast sofort gute Laune […]. Alle sind so glücklich!“, erzählt sie begeistert.

Doch die Realität könnte anders aussehen. Ohne finanzielle Mittel und soziale Absicherung könnte der Traum schnell zum Albtraum werden. Ob ihr Plan scheitert?

