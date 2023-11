FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Winter-Wechsel-Wende? Problemzone kriegt Verstärkung

In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Transfer-Problem schon gelöst?

16. November, 17.45 Uhr: Schalke braucht Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position, da sind sich eigentlich alle einig. Doch während Knäbel und Hechelmann schon den Markt sondieren, könnte sich das Problem jetzt ohne Neuverpflichtung lösen. Hier mehr.

Beben auf Schalke

15. November, 14.24 Uhr: Seit Mittwoch ist klar: Peter Knäbel zieht sich im kommenden Sommer zurück (hier mehr erfahren). Der Sport-Vorstand scheidet auf eigenen Wunsch aus. Damit kommen ab sofort noch mehr Aufgaben auf Andre Hechelmann zu. Er ist jetzt in der Hauptverantwortung für das kommende Transferfenster (hier alle Infos).

Vertragsverlängerung offiziell

14. November, 20.16 Uhr: Der FC Schalke 04 hat mit einem Aufstiegshelden verlängert. Hier gibt es alle Infos.

Kann ER Schalke helfen?

10. November, 15.24 Uhr: Unter Karel Geraerts ist der Erfolg zurück. Doch im Kader bleibt so manche Baustelle. Wer Schalke im Winter helfen könnte, kannst du hier nachlesen.

Massen-Abgänge im Winter?

Samstag, 04. November: Gleich mehrere Spieler stehen immer wieder in der Kritik. Dazu sind auch sie selbst mit der aktuellen Situation nicht ganz zufrieden. Steht für die S04-Bosse ein ereignisreicher Winter vor der Tür? Mehr Infos dazu hier!

Steht ein Ouedraogo-Hammer bevor?

Dienstag, 17. Oktober: Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 ist in ganz Europa heiß begehrt. Ein Top-Klub will nun offenbar schnell zuschlagen. Alle Infos dazu gibt es hier.

Neuer Keeper für S04?

Mittwoch, 20. September: Die schwere Verletzung von Marius Müller hat Schalke schockiert. Muss Schalke jetzt unter vereinslosen Keepern nach Ersatz suchen? Sportdirektor André Hechelmann hat sich geäußert. Hier alle Infos.

Draxler in die Wüste?

Samstag, 9. September: Julian Draxler wechselt womöglich in die Wüste. Das einst gefeierte Juwel aus der Knappenschmiede steht vor der Unterschrift in Katar. Die Fans sind davon alles andere als begeistert. Hier die Reaktionen.

Transfers noch möglich

Mittwoch, 06. September, 12 Uhr: Zwar hat das Transferfenster zu, aber S04 hätte noch die Möglichkeit, vereinslose Spieler unter Vertrag zu nehmen. Ob noch etwas passiert?

Fährmann-Abgang?

Donnerstag, 31. August, 12.12 Uhr: Kommt es beim FC Schalke 04 zu einem irren Abgang? Ralf Fährmann wird mit einem Wechsel zu einem Bundesligisten in Verbindung gebracht. Hier alle Infos.

Transfer endlich perfekt

Mittwoch, 30. August, 19.33 Uhr: Offiziell und perfekt! Der FC Schalke 04 hat seinen neusten Transfer unter Dach und Fach gebracht. Murkin hat unterschrieben – und lässt damit die Fans jubeln. Hier alle Infos.

Probleme bei Neuzugang

Dienstag, 29. August, 14.58 Uhr: Vor Kurzem verkündete der FC Schalke 04 einen Neuzugang. Doch jetzt gibt es Probleme. Hier mehr erfahren.

Murkin vor Schalke-Wechsel?

Montag, 28 August, 13.57 Uhr: Der FC Schalke 04 bestätigt das Interesse an Murkin. Bislang ist der Deal aber noch nicht über die Bühne gegangen. Woran der Wechsel des Linksverteidigers noch hakt, erfährst du hier!

Samstag, 26. August, 16.37 Uhr: Der FC Schalke scheint einen neuen Linksverteidiger gefunden zu haben. Auch Reis hat über ihn gesprochen. Mehr dazu gibt es hier.

Keine Rückkehr zu S04

Donnerstag, 24. August, 13.34 Uhr: Die Fans des FC Schalke 04 und der Klub hätten sich diesen Transfer gewünscht, doch daraus wird endgültig nichts mehr. Hier gibt es alle Einzelheiten.