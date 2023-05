FC Schalke 04: Fans reiben sich verwundert die Augen – geht S04 wirklich diesen Schritt?

Im Winter wollte der FC Schalke 04 ihn unbedingt haben und bekam nach langem Hickhack auch den Zuschlag. Die Rede ist von Tim Skarke. Nach Saisonende gehen die Verhandlungen jetzt von vorne los.

Laut einem Medienbericht will der FC Schalke 04 Tim Skarke unbedingt halten – egal ob den Klassenerhalt noch schafft oder absteigt. Vor allem die gehandelten Ablösesummen sorgen bei den Fans des FC Schalke 04 aber für große Irritationen.

FC Schalke 04: Zahlt S04 diese Summe für Skarke?

Schalke will Skarke von Union Berlin festverpflichten und das unabhängig vom Klassenerhalt. Das berichtet am Mittwoch (24. Mai) die „Sport Bild“. S04 besitzt eine Kaufoption und könnte diese am Saisonende ziehen. Die genannten Summen lassen die Fans aber verzweifeln.

Satte fünf Millionen Euro muss Schalke angeblich zahlen, wenn man in der Bundesliga bleibt. Im Falle des Abstiegs würden immer noch drei Millionen Euro Ablöse fällig. Gut geschrieben würde S04 dem Bericht zufolge aber das bereits überwiesene Geld. Schalke zahlt demnach für jeden Skarke-Einsatz und eine Klassenerhaltsprämie – Gesamtsumme ca. 500.000 Euro.

Greift der FC Schalke 04 für Tim Skarke tief in die Tasche? Foto: IMAGO/Team 2

Skarke kommt in der Rückrunde auf neun Einsätze für den FC Schalke 04, erzielte dabei ein Tor und eine Vorlage. Zwischenzeitlich fiel er mit einer Fußprellung und einer Fleischwunde aus. Komplett überzeugen konnte er nicht.

Es scheint unrealistisch, dass Schalke so viel Geld für eine Verpflichtung in die Hand nimmt. Erst im vergangenen Jahr konnte man beispielsweise die Kaufoption bei Ko Itakura (5 Mio.) nicht ziehen. Laut Bericht sollen die S04-Bosse deshalb nachverhandeln wollen und auf einen Rabatt hoffen.

S04-Fans irritiert: „Kann ich mir nicht vorstellen“

Die Fans sind angesichts der aufgerufenen Ablösesummen irritiert. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Würde für Skarke niemals über 1 Mio. zahlen. Ballkontrolle und Passspiel überzeugen mich gar nicht ehrlich gesagt.“

„Fünf Millionen???“

„Kann ich mir nicht vorstellen“

„Und letzte Saison hatten wir nicht mal Geld für einen richtigen Torwart oder Itakura“

„Als ob die Zahlen stimmen“

„Alter das ist richtig viel“

„Bei so einer Summe würde ich den in beiden Fällen ziehen lassen. Tut mir leid, ich mag Skarke sehr, aber es gibt sehr viele günstigere Alternativen“

„Fünf bzw. drei Millionen wäre mir Skarke nicht wert, dafür hat er bisher einfach zu wenig gezeigt.“

Endgültige Entscheidungen bezüglich der Kaderplanungen dürften beim FC Schalke 04 aber ohnehin erst nach dem letzten Spieltag fallen. Vieles hängt davon ab, ob Königsblau den Klassenerhalt noch schafft oder eben nicht.