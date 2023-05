FC Schalke 04 macht nächsten Deal fix! ER geht mit in die 2. Bundesliga

Der FC Schalke 04 stellt die ersten Weichen für die kommende Zweitliga-Saison. Nach Henning Matriciani hat nun auch Marcin Kaminski seinen Vertrag bei den Königsblauen verlängert. Das teilte der Klub am Mittwoch (31. Mai) mit.

Eine Vertragsverlängerung hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet, nun ist es offiziell: Kaminski unterschreibt beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis 2024. Das Arbeitspapier beinhaltet darüber hinaus eine „leistungsbezogene Option“ für ein weiteres Jahr.

FC Schalke 04: Kaminski verlängert

„Marcin ist ein erfahrener Bundesliga- sowie Zweitliga-Verteidiger, der bereits dreimal in die Erste Liga aufgestiegen ist“, wird Sportvorstand Peter Knäbel in der Pressemitteilung zitiert. „Er identifiziert sich total mit Schalke und hat bereits bewiesen, wie wichtig er auf und neben dem Platz ist.“

Trainer Thomas Reis freut sich über den Verbleib des 31-Jährigen: „Marcin überzeugt durch seine Defensivqualitäten sowie sein variables Aufbauspiel. Er bringt viel Erfahrung mit und kann insbesondere mit Drucksituationen sehr gut umgehen. All das wird uns in der kommenden Saison weiterhelfen.“

„Habe immer betont, dass ich gerne bleiben möchte“

„Schalke war für mich der erste Ansprechpartner. Ich habe immer betont, wie wohl ich mich hier fühle und dass ich gerne bleiben möchte. Ich bin sehr froh, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht“, sagt Marcin Kaminski. „Ich weiß, dass wir vor einer herausfordernden Saison stehen, aber ich bin zu einhundert Prozent bereit, den Weg mit allen Beteiligten zu gehen.“

Kaminski wechselte 2021 vom VfB Stuttgart zum FC Schalke 04. In der Aufstiegssaison war er fester Bestandteil der Schalker Defensive. 31 Mal stand der Innenverteidiger in seiner ersten Saison auf dem Platz. Die vergangene Spielzeit verpasste Kaminski fast komplett mit einer Risswunde. Erst ab dem 28. Spieltag kehrte der 31-Jährige in die Startelf zurück und war im Schlussspurt wieder gesetzt.