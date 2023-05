FC Schalke 04: Fester Wechsel bestätigt – S04 wird Spieler endgültig los

Die Kaderplanung des FC Schalke 04 nimmt schon wenige Tage nach dem Abstieg Fahrt auf. Ein Teil der Planung für die kommende Saison wird sich mit den ausgeliehenen und den verliehenen Spielern beschäftigen. Bei einem Leihspieler von Königsblau ist die Zukunft nun endgültig geklärt.

Can Bozdogan war in dieser Saison an den FC Utrecht ausgeliehen. Die vereinbarte Kaufoption war den Niederländern jedoch zu hoch. Dennoch konnten sich die beiden Klubs auf einen Wechsel einigen. Neben der Ablöse konnte sich der FC Schalke 04 zudem auch noch einige Boni-Zahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern.

FC Schalke 04: Bozdogan endgültig weg

Einige Fans haben sich nach dem Abstieg gewünscht, dass man Can Bozdogan in der kommenden Zweitliga-Saison wieder in den Kader integriert und fest einplant. Doch diese Träume sind nun endgültig geplatzt. Der FC Utrecht verpflichtet Bozdogan fest. Für den Mittelfeldspieler endet das Kapitel Schalke 04 nach vier Jahren. Er wechselte 2019 von der U19 des 1.FC Köln in das Ruhrgebiet. Zunächst spielte er noch ein Jahr in der Knappenschmiede, ehe es zu den Profis ging. Der Durchbruch blieb ihm allerdings verwehrt.

Die Ablöse ist etwas niedriger als die zunächst vereinbarte Kaufoption. Diese soll sich auf knapp einer Million Euro belaufen. Für den S04 sicherlich gutes Geld. Mit Blick auf die Kaderplanung und mögliche Neuzugänge für die kommende Saison kann der klamme Pottklub jeden Cent gebrauchen. Inklusive Bonizahlungen kann die Summe noch etwas ansteigen.

++ FC Schalke 04: Ex-Star vor Desaster – Karriereplan droht komplett zu scheitern ++

Darüber hinaus sicherte sich der S04 eine Weiterverkaufsgebühr. Bei künftigen Transfers profitiert Königsblau also mit. Demnach soll die Weiterverkaufsgebühr bei rund 25 Prozent der bezahlten Ablösesumme liegen. Ein weiterer Transfer von Bozdogan würde sich für den S04 also durchaus lohnen. Zudem hatte Schalke im vergangenen Jahr schon eine Leihgebühr von knapp 500 000 Euro bekommen.

Stammspieler beim FC Utrecht

Der 22-Jährige war in der zurückliegenden Saison nach Utrecht ausgeliehen und entwickelte sich zur Stammkraft beim Tabellensiebten der Eredivisie. In 24 Ligaspielen stand der zentrale Mittelfeldspieler für die Niederländer auf dem Feld und kam auf sieben Torbeteiligungen. Eine Knieverletzung bremste ihn zwischenzeitlich mehrere Wochen aus. Zuletzt absolvierte er die vergangenen drei Partien wieder über die vollen 90 Minuten. In der kommenden Saison könnte sich Bozdogan durchaus zu einem Leistungsträger entwickeln.

Weitere News:

Der Deutsch-Türke debütierte im Juni 2020 als 19-Jähriger unter Ex-Trainer David Wagner für die Profis in der Bundesliga und war so Teil der Abstiegsmannschaft. Danach wurde er zunächst an Besiktas Istanbul ausgeliehen, ehe es weiter in die Niederlande ging. Letztlich kam er nur auf 19 Pflichtspiele für die Schalke-Profis. Nun trennen sich die Wege von Bozdogan und S04 endgültig.