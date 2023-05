FC Schalke 04: Still und heimlich – Leihstar verlängert Vertrag!

Die Spannung steigt, so langsam wird es ernst. Das Schicksalsspiel des FC Schalke 04 rückt immer näher. Eine Niederlage bei RB Leipzig und der Pottklub spielt nächstes Jahr erneut in Liga zwei. Das möchte das Team von Thomas Reis am kommendem Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr) um jeden Preis verlängern.

Kurz vor dem Auswärtsspiel bei den Sachsen darf sich ein Profi des FC Schalke 04 über tolle Neuigkeiten freuen. Leihprofi Sepp van den Berg hat seinen Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig verlängert. Wirklich davon mitbekommen hat davon allerdings kaum jemand.

FC Schalke 04: Neues Arbeitspapier bei Klopp-Klub

Sepp van den Berg gehört definitiv zu den Spielern der Stunde. Nach seiner schweren Verletzung fügte er sich rasch wieder ins Team ein und überzeugt seit seinem Comeback gegen Bremen mit starken Leistungen. Sein ganz großes Ziel: Doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Das dürfte derzeit über allem stehen. Dennoch hat sich der Niederländer in den vergangenen Wochen auch still und heimlich um seine langfristige Zukunft gekümmert.

Denn laut der „Sport Bild“ hat der Innenverteidiger seinen ursprünglich 2024 auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Das neue Arbeitspapier hat nun eine Gültigkeit bis zum Juli 2026. Eine tolle Nachricht, die zeigt, dass der englische Top-Klub auf den 21-Jährigen baut. LFC-Coach Jürgen Klopp soll ein großer Unterstützer van den Bergs sein.

Diesen Vertrag hat er sich, auch durch seine Leistungen in den vergangenen Wochen, redlich verdient. Nach der langen Pause scheint er jetzt wieder richtig in Fahrt zu kommen. Die letzten drei Partien absolvierte er über die volle Distanz. Vor allem in Mainz und gegen Frankfurt zeigte van den Berg, was für ein großes Potenzial er noch hat. Kein Wunder also, dass Liverpool den Spieler langfristig gebunden hat.

Zukunft auf Schalke ungewiss

Die Zukunft von van den Berg bei Liverpool scheint also erstmal geklärt. Die bei S04 jedoch nicht. Die Vereinsbosse würden den Niederländer gerne weiterhin in Blau-Weiß sehen und den Leihvertrag verlängern. Auch van den Berg ließ zuletzt etwas durchblicken, dass er sich ein weiteres Jahr bei Königsblau durchaus vorstellen könne. Bleibt man in der Bundesliga, ist dies wohl realistisch. So könnte er sich eine weitere Saison in der Bundesliga beweisen, ehe es in die Premier League zurückgeht. Bei Abstieg sieht das Ganze etwas schwieriger aus. Eine Saison in der zweiten Liga scheint angesichts seines Potenzials eher als Rückschritt.

Mehr News:

Die langfristige Zukunft ist also geklärt, die nahe Zukunft noch ungewiss. Der Fokus von Sepp van den Berg wird in diesen Tagen ohnehin auf dem Spiel am Samstag liegen. Gestaltet man das erfolgreich und schafft man den Klassenerhalt doch noch, ist auch ein weiteres Jahr in Gelsenkirchen durchaus realistisch. Die Fans würden sich über eine Verlängerung seines Leihvertrages auf jeden Fall freuen. Bei vielen S04-Anhängern hat van den Berg ein hohes Standing.