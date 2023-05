FC Schalke 04: Polter bricht am Sky-Mikrofon in Tränen aus – diese Bilder tun jedem S04-Fan weh

Diese Bilder von Sebastian Polter schmerzen sicher nicht nur Fans. Der Stürmer des FC Schalke 04 brach nach dem besiegelten Abstieg im Interview bei Sky in Tränen aus, konnte seine Emotionen einfach nicht mehr zurückhalten.

Zuvor sah man unter anderem Sebastian Polter und Simon Terodde mit weinenden Gesichtern zu den Fans schlendern. Der Abstieg geht den Spielern den FC Schalke 04 sichtlich nahe. Die Anhänger rührt diese Emotionalität zu Tränen.

FC Schalke 04: Polter bricht in Tränen aus

Sein Gesicht von den vergossenen Tränen gezeichnet tritt Sebastian Polter nach der 2:4-Niederlage und dem besiegelten Abstieg in Leipzig vor das Mikrofon von Sky und stellt sich den Fragen. Zunächst wirkt er noch gefasst.

Polter erklärt: „Das tut sehr weh, jedem einzelnen von uns. Wir haben die letzten Monate sehr viel aufgewendet, um diese Endspiele in den letzten Wochen zu haben. Es kann uns auf der einen Seite stolz machen, natürlich überwiegt gerade noch die Enttäuschung, dass wir abgestiegen sind.“

„Ich habe viele Tränen gerade vergossen…“ und bricht erneut in Tränen aus, kann für einen kurzen Moment nicht antworten. Dann wagt er einen neuen Anlauf und kündigt an: „Ich bin auch jemand, der dann auch direkt wieder aufstehen will. Wenn wir angeknockt sind, möchte ich wieder helfen, das Ganze aufzubauen. Ab übermorgen sind meine Familie und meine Freunde dafür da…“ Schließlich überkommt es ihn wieder, er bricht das Interview ab.

„Hat wirklich wehgetan“

Die Fans des FC Schalke 04 leiden mit ihrem Vollblut-Stürmer. „Das Polter-Interview gerade hat wirklich hart wehgetan“, kommentiert beispielsweise ein Fan bei Twitter. Ein anderer S04-Anhänger meint: „Kopf hoch, das Leben geht weiter. Baller uns in der nächsten Saison einfach wieder nach oben.“ Das hat Polter in seinem Interview ja bereits angekündigt.