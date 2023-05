Borussia Dortmund – Mainz 05: Tierische Störung bei Sky-Übertragung – Feuerwehr muss anrücken

Wie ein Bienenschwarm strömten die Fans von Borussia Dortmund am Samstag (27. Mai) in den Signal Iduna Park – und zum Spiel gegen Mainz 05 verirrte sich auch ein tierischer Besucher – oder besser gesagt: Hunderte – in die Sky-Übertragung.

Plötzlich mussten vor dem Spiel Borussia Dortmund – Mainz 05 zwei Feuerwehrmänner im Stadion anrücken und die tierischen Besucher entfernen. Ausgerechnet ein Bienenschwarm hatte sich in den Signal Iduna Park verirrt.

Borussia Dortmund – Mainz 05: Tierischer Besuch bei Sky-Übertragung

Bei diesem Spiel will einfach jeder dabei sein: Borussia Dortmund kann zum ersten Mal seit elf Jahren wieder Meister werden. Gegen Mainz 05 muss der BVB den Vorsprung nur noch über die Ziellinie retten.

Vor der Partie war ganz schön viel im und um den Signal Iduna Park. Mittendrin natürlich auch die Reporter und Experten von Sky. Doch plötzlich musste das Sky-Team seinen Platz räumen und die Feuerwehr kam zum Einsatz.

Bienenschwarm am Sky-Scheinwerfer

Ein Bienenschwarm verirrte sich in den Signal Iduna Park und schwirrte um einen Scheinwerfer von Sky herum. Durch die Kamera flogen Hunderte Bienen. Zwei Feuerwehrmänner mit kompletter Schutzausrüstung entfernten schließlich den Scheinwerfer mit dem Bienenschwarm und rettete Sky-Mitarbeiter und Zuschauer vor den ungebetenen Gästen.

Wie die Bienen sich in das Stadion verirrten, ist nicht überliefert. Sky-Experte Erik Meijer konnte allerdings mit seinem Biologie-Wissen prahlen: „Die Bienen folgen dem Geruch der Bienenkönigin. Sie muss sich in den Scheinwerfer verliebt haben“, erklärte Meijer.