Borussia Dortmund: Irrer Moment nach Kiel-Sieg! Plötzlich läuft DAS im Stadion

Es ist tatsächlich vollbracht: Vor einigen Monaten sah es noch so aus, als würde Borussia Dortmund überhaupt nicht mehr international spielen. Die Ergebnisse stimmten nämlich nicht. Nach dem 34. Spieltag und dem 3:0-Sieg gegen Holstein Kiel steht fest: Der BVB spielt in der Champions League!

Bei Borussia Dortmund sorgt das natürlich für einen großen Jubel und für viel Erleichterung. Nach der Partie sorgte dann die Stadionregie für einen kuriosen Moment im Signal-Iduna-Park.

Borussia Dortmund: Champions-League-Hammer perfekt!

Wer hätte das gedacht? Eigentlich dachten alle, dass Borussia Dortmund es nicht in die Champions League schafft. Schlechte und enttäuschende Leistungen, viele Patzer und ein Trainerwechsel sorgten nicht gerade für gute Laune beim BVB. So war der Revierklub auch für einen langen Zeitraum im Tabellen-Mittelfeld der Fußball-Bundesliga.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Riesenjubel im Stadion! Der Grund ist aber nicht der BVB

Eine Saison ohne die Königsklasse? Eine Horror-Vorstellung bei den Schwarzgelben. Doch eine spektakuläre Aufholjagd sorgte jetzt nach dem 34. Spieltag für Ekstase im Signal-Iduna-Park. Fünf Siege in Folge holte der BVB und springt noch auf Rang vier, der für die Champions League reichte.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Kiel sorgte die Stadionregie dann für einen irren Moment im Signal-Iduna-Park. Es lief plötzlich die beliebte und auf der ganzen Welt bekannte Champions-League-Hymne.

„Der BVB ist wieder da“

Die feiernden Fans von Borussia Dortmund freuten sich natürlich darüber und begannen dann mit dem Gesang: „Der BVB ist wieder da.“ Weg von der Königsklasse war der Revierklub nicht. Es ist nämlich die elfte Teilnahme am größten internationalen Klub-Wettbewerb in Europa in Folge.

Mehr Nachrichten für dich:

Neben Dortmund werden auch Meister Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nächste Saison in der Königsklasse spielen. Wer am Ende unter der BVB-Aufholjagd gelitten hat: der SC Freiburg. Die Breisgauer hatten große Hoffnungen, sind allerdings jetzt auf Rang fünf abgerutscht. Immerhin reicht der Platz für die Europa League.