Borussia Dortmund – Mainz: Chaos vor Meisterfinale – Stromausfall legt Fan-Anreise lahm

Borussia Dortmund – Mainz elektrisiert eine ganze Stadt. Der BVB kann sich endlich wieder die Fußball-Krone aufsetzen – wenn man das letzte Heimspiel der Saison gewinnt. Der Andrang vor dem Stadion war jedenfalls schon Stunden vor Anpfiff riesig.

Man brauchte kein Hellseher sein, um zu wissen, dass es an diesem Samstag in Dortmund voll werden würde. Doch die Fan-Anreise zu Borussia Dortmund – Mainz sorgte für jede Menge Chaos. Und dann kam auch noch ein Stromausfall dazu.

Borussia Dortmund – Mainz: Bahnen werden umgeleitet

Ausgerechnet an der Haltestelle „Signal-Iduna-Park“ ganz in der Nähe des Stadions kam es vor Anpfiff zu einem Stromausfall. Davon berichtete die „Bild“. Demnach war die für Heimspiele so wichtige Zughaltestelle plötzlich lahmgelegt.

Ursache und Dauer des Ausfalls waren zunächst nicht bekannt. Klar war allerdings, dass die Fans umgeleitet werden mussten. Statt in der Nähe des Stadion auszusteigen, ging es für sie zunächst über den Hauptbahnhof und damit quasi zurück in die Stadt.

Fans brauchen Geduld

Eine fiese Stimmungsbremse mitten in der Meistereuphorie. Seit den frühen Morgenstunden versammelten sich zahlreiche Fans im Stadionumfeld. Die Spannung war zu greifen. Gegenüber DER WESTEN berichteten Fans, dass es beim Stadion-Einlass noch nie so voll gewesen sei.

Während sich die frühen Vögel also schon im Stadion breit machten, brauchten andere also viel Geduld. Ähnliches galt auch für die Gästefans aus Mainz. Wegen Baustellen im Schienennetz wurde auch ihr Zug bei der Anreise nach Dortmund umgeleitet.

Borussia Dortmund – Mainz: Ein Sieg fehlt

Ohne Zwischenfälle schafften es dagegen die Spieler ins Stadion. Dort fehlt der Mannschaft von Borussia Dortmund jetzt nur noch ein Sieg. Holt man gegen Mainz drei Zähler, ist es egal, was Bayern München macht.

Dann würde der großen Meisterparty nichts mehr im Wege stehen. Nach elf Jahren der Bayern-Dominanz käme den Fans das sehr gelegen.