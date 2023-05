Borussia Dortmund – Mainz: Fans spielen verrückt – wer nicht im Stadion sein kann, will HIER sein

Samstagmorgen, 6 Uhr, in Dortmund. Noch über neun Stunden bis zum Anpfiff des letzten Spieltags. Und doch kann wohl niemand, der es mit Borussia Dortmund hält, schlafen. Die Chance auf die erste Schale seit elf Jahren, sie war nie größer.

Und so pilgern in aller Frühe die ersten Fans bereits zum Stadion. Das hat zwar noch nicht geöffnet, doch die Fans von Borussia Dortmund haben ein anderes Ziel. Die Bilder sind überwältigend.

Borussia Dortmund: Kult-Bar geflutet

Hinter der Stadt Dortmund liegt eine Woche voller Nervosität und Anspannung. Mit zwei Punkten Vorsprung geht der BVB in das Saisonfinale. Mit einem Sieg gegen Mainz hat man den neunten Titel sicher. Ansonsten ist man auf den 1. FC Köln angewiesen.

++ Borussia Dortmund: Fette Meisterprämie! So viel kassieren die BVB-Stars ++

Bis zum Anpfiff um 15.30 Uhr konnten es allerdings nur die wenigstens aushalten. Und so pilgerten die ersten Fans von Borussia Dortmund in aller Herrgottsfrühe los. Ihr Ziel: Die Kult-Bar „Strobels“ neben dem Westfalenstadion. Das hatte zwar auch noch nicht geöffnet, doch trotzdem bildete sich eine unfassbar lange Schlange. Selbst Anhänger, die wohl schlechte Aussichten auf einen Platz im Strobels hatten, stellten sich dennoch an. Die Vorfreude, die Euphorie – sie ist überwältigend.

BVB teilt Bilder

Bilder des schwarzgelben Andrangs teilte Borussia Dortmund in den sozialen Netzwerken. Verein und Fans sind elektrisiert. Nur noch einen Schritt muss die Mannschaft von Edin Terzic machen. Nach den Gala-Vorstellungen der letzten Heimspiele glauben alle an den Titel.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Ansturm beeindruckte dementsprechend auch die Fans, die nicht zum Stadion oder zum Strobels pilgerten. „Wahnsinn“, kommentierte ein Anhänger bei Twitter. „Unfassbar, was da schon los ist“, staunte ein anderer.

Borussia Dortmund: Auch HIER wird es voll

Voll wird es allerdings auch in der restlichen Stadt von Dortmund. Im Verlauf des Samstagmorgens sammelten sich Menschenmassen auch schon auf dem Alten Markt in der Innenstadt.

Weitere Nachrichten für dich:

Die ganze Stadt ist bereit für den ersten Titel seit elf Jahren. Jetzt liegt es an der Mannschaft von Borussia Dortmund, die Stadt und die Fans völlig durchdrehen zu lassen.