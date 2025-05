Borussia Dortmund greift nach der Champions League – doch dieses Drama ist plötzlich wieder präsent

Das hatte vermutlich nach dieser irren Saison kaum jemand gedacht: Borussia Dortmund hat am letzten Bundesliga-Spieltag die große Möglichkeit, sich doch noch für die Champions League zu qualifizieren. Zeitweise sah es in dieser Spielzeit so aus, als würde der BVB sogar gar nicht international spielen.

Am letzten Spieltag hat es Borussia Dortmund dann selbst in der Hand, ob in der kommenden Saison Königsklassenfußball im Signal-Iduna-Park gespielt wird oder nicht. Gegen Absteiger Holstein Kiel sollte es doch eigentlich eine einfache Aufgabe werden. Doch bei vielen Anhängern kommen wieder unschöne Erinnerungen hoch.

Borussia Dortmund vor Champions-League-Hammer

Es hat den Anschein, als würde die gesamte Liga für Borussia Dortmund spielen. Neben den starken Leistungen der vergangenen Wochen profitierte der BVB auch von Patzern der Konkurrenz, die um die Teilnahme an der Champions League spielen. Gleich mehrere Vereine haben sich zuletzt durch überraschende Niederlagen und Unentschieden selbst aus dem Rennen geworfen.

Den Dortmundern wird es herzlich egal sein. So hat der BVB nach dem 4:2-Sieg beim entthronten Meister Bayer Leverkusen weiterhin einen Punkt Rückstand auf den SC Freiburg und Platz vier, der für die Königsklasse reichen würde. Auf Platz drei, wo derzeit Eintracht Frankfurt rangiert, sind es drei Zähler.

Gut für den BVB: Freiburg und Frankfurt treffen am letzten Spieltag aufeinander. In dem Fall dürfen die Freiburger nicht gewinnen und die Mannschaft von Trainer Niko Kovac muss ihre Hausaufgaben gegen Absteiger Kiel machen. Mit einem Sieg kann der Revierklub vorbeiziehen und sich für die Champions League qualifizieren. Einfacher gesagt als getan.

Drama kommt wieder hoch

Letzter Spieltag und eine wichtige Entscheidung: Da klingelt es doch bei Borussia Dortmund und den Anhängern. Nur ungern erinnern sich die Fans an das Saisonfinale von 2023 zurück. Der BVB hatte es am letzten Spieltag gegen Mainz selbst in der Hand, sich die Meisterschale zu schnappen. Am Ende wurden die Mainzer zum Partycrasher und verhinderten durch das 2:2-Unentschieden im Signal-Iduna-Park die Meisterschaft.

Zwar geht es dieses Jahr nicht um den Titel, dafür aber um die Teilnahme an der Champions League – für den BVB ziemlich wichtig. Immerhin: Ziehen die Schwarzgelben nicht an Freiburg oder Frankfurt vorbei, geht es in die Europa League. Generell sah es vor einigen Wochen um das internationale Geschäft noch ziemlich düster aus. Jetzt könnte die Spielzeit etwas versöhnlich zu Ende gehen.