FC Schalke 04: Talente feiern Derbysieg! Jetzt können sie IHM ein besonderes Abschiedsgeschenk machen

Der FC Schalke 04 ist Derbysieger – jedenfalls in der U17. Die S04-Talente feierten einen ganz wichtigen Erfolg gegen Borussia Dortmund im Westfalenpokal. Nach einem 3:0-Sieg stehen die Youngsters nämlich nun im Halbfinale.

Auch dort kommt es zum nächsten Derby. Die U17 des FC Schalke 04 muss dann gegen den VfL Bochum ran. Im Falle eines Finaleinzugs können die Knappen ihrem Trainer dann ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk machen.

FC Schalke 04: Talente feiern Derbysieg

Ein Derbysieg ist immer was Besonderes und jetzt dürfen sich die B-Junioren des FC Schalke 04 darüber freuen. Im Viertelfinale des Westfalenpokals besiegte die königsblaue U17 den Erzrivalen aus Dortmund mit 3:0.

Auch interessant: FC Schalke 04: Reis deutet Startelf-Comeback an – Kapitän Latza wird das gar nicht gefallen

In einer unterhaltsamen und chancenreichen Partie erzielte Taycan Etcibasi mit dem Pausenpfiff die verdiente 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel bahnte sich eine mehr als nur spannende Schlussphase an. Der BVB drückte auf den Ausgleich, kassierte dann aber den zweiten Etcibasi-Treffer. Ben Berzen erhöhte dann noch auf 3:0, das gleichzeitig auch den Halbfinaleinzug für die Mannschaft von Trainer Onur Cinel bedeutete.

Dort kommt es dann zum nächsten Derby. Die U17 des VfL Bochums gewann ihre Partie mit 4:1 gegen die Sportsfreunde Siegen und ist der Halbfinalgegner der Schalker. Der Finalgegner steht übrigens schon lange fest. Am 29. März setzte sich Preußen Münster gegen die SG-Wattenscheid mit 2:0 durch.

Abschiedsgeschenk für Onur Cinel?

Im Falle eines Finaleinzugs und eines Pokalerfolgs für die U17 des FC Schalke 04 wäre es ein ganz besonderes Geschenk an Onur Cinel. Der Talente-Trainer verkündete gegenüber der „WAZ“, dass er am Ende der Saison die Königsblauen verlassen wird. Der U17-Trainer will sich nach einer neuen Herausforderung umsehen. Sein großes Ziel ist der Profi-Fußball.

Es wäre auch die letzte Chance für die Schalker, in dieser Saison einen Titel zu holen. Vor Kurzem gab es eine bittere Pleite im Halbfinale der deutschen Meisterschaft gegen den späteren Sieger Arminia Bielefeld.

Mehr News für dich:

Dafür haben die S04-Juwele dann im Westfalenpokal die Möglichkeit, eine verkorkste Saison ohne Titel zu verhindern.