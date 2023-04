FC Schalke 04: Reis deutet Startelf-Comeback an – Kapitän Latza wird das gar nicht gefallen

Fünf Spiele! Fünf Spiele hat der FC Schalke 04 noch, um den erneuten Abstieg in die zweite Liga zu verhindern. Den Anfang macht das Heimspiel der Königsblauen am kommenden Samstag (29. April, 18.30 Uhr) gegen Mitaufsteiger Werder Bremen.

Für das wichtige Heimspiel des FC Schalke 04 wird Cheftrainer Thomas Reis im Vergleich zur Freiburg-Pleite (0:4) einige Änderungen in der Aufstellung vornehmen. Dabei kehrt auch ein S04-Profi wieder in die Startelf zurück. Für Kapitän Danny Latza ist das keine gute Nachricht.

FC Schalke 04: Reis deutet Startelf-Comeback an

Sein Name stand in den vergangenen Wochen häufig in den Schlagzeilen, da er heiß begehrt ist: Tom Krauß. Der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 war aus der Startelf der Knappen eigentlich mehr wegzudenken, gegen Hertha (5:2) kam er überraschend von der Bank, kassierte seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und fehlte in Freiburg damit erstmals den Knappen.

Sein Fehlen machte sich deutlich bemerkbar. Für das Werder-Heimspiel bleibt S04-Trainer Thomas Reis wohl nichts anderes übrig, als den U21-Nationalspieler wieder in die Startelf zu stellen.

„Er hat gegen Hertha nicht gespielt, weil ich fand, dass er in einem Loch war. Die Pause war für ihn vom Kopf her nötig. Er macht nach seiner Gelbsperre einen sehr, sehr guten Eindruck im Training. Es kann gut sein, dass er zurückkehrt“, deutete der Coach vor der Partie gegen Bremen das Comeback von Krauß in der Startelf an.

Latza wieder auf die Bank?

In seiner Abwesenheit nahm Kapitän Danny Latza die Rolle im defensiven Mittelfeld ein. Gegen Hertha lief es für den FC Schalke 04 noch gut, in Freiburg dagegen war Latza einer von zahlreichen Totalausfällen. Da Alex Kral auf der Position gesetzt ist, wird wohl der S04-Capitano auf der Bank Platz nehmen müssen.

Ebenfalls wohl wieder ein Kandidat für die erste Elf ist Maya Yoshida. „Bisher wirkt es so, dass es funktionieren kann“, äußerte sich Reis am Donnerstag grundsätzlich optimistisch in Bezug auf Yoshidas Einsatzchancen am Wochenende. Erst werden jedoch alle Eindrücke mitgenommen: „Wir müssen morgen die letzte Einheit abwarten.“

Ein frühzeitiges Comeback von Sebastian Polter und Cedric Brunner wird es dagegen nicht geben. Beide Akteure sind allerdings ein Thema für das Auswärtsspiel kommende Woche beim FSV Mainz 05.