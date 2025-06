Überraschende Trainer-Wende beim FC Schalke 04 – Klub reagiert sofort

Ende Mai stellte der FC Schalke 04 ihn noch als neuen U16-Trainer vor – jetzt ist er plötzlich weg. Überraschend und plötzlich verlässt Fatlum Zaskoku die Knappenschmiede und geht zur Konkurrenz.

Statt Cheftrainer der S04-U16 wird er nun Co-Trainer der U23 von Fortuna Düsseldorf. Der erste Schritt in den Männer-Fußball. Der FC Schalke 04 reagierte sofort und ersetzte Zaskoku durch einen bekannten Namen. Dafür muss Norbert Elgert nun büßen.

Trainer-Abgang beim FC Schalke 04

Wie in jedem Sommer sortierte sich Schalke auch in diesem Jahr bei seinen Übungsleitern der Jugend-Jahrgänge neu. Manche Trainer behalten ihr Team, steigen einen Jahrgang auf. Andere bleiben, übernehmen die nächste Generation. Fatlum Zaskoku, so erklärte der Klub, werde seine Mannschaft behalten und mit ihr nun in die U16 gehen (hier zur Nachricht) Doch trotz der offiziellen Verkündung wird daraus nichts. Plötzlich ist Zaskoku weg.

„Fatlum ist kurzfristig mit dem Wunsch auf uns zugekommen, die Position als Co-Trainer der U23 von Fortuna Düsseldorf anzunehmen“, erklärt Marcel Pomplun, Schalkes Sportlicher Leiter U9 bis U16. „Da wir ihm trotz einzelner Veränderungen im Übergangsbereich keine passende Rolle mit nachhaltiger Perspektive anbieten konnten, möchten wir ihm diesen Schritt ermöglichen – nach sehr offenen und guten Gesprächen.“ In Düsseldorf wurde er nun als neuer Assistent von U23-Coach Jens Langeneke.

Beim FC Schalke 04 musste nun also kurzfristig ein neuer U16-Trainer her. Die Aufgabe übernimmt Kultfigur Willi Landgraf. Der war bislang Co-Trainer von Norbert Elgert in der U23, ab sofort muss die Junioren-Ikone auf seinen Assistenten verzichten.