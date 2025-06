FC Schalke 04: Muslic sorgt für Überraschung! Damit hat wohl niemand gerechnet

Am Donnerstag (19. Juni) habe sich die Profis des FC Schalke 04 zur Leistungsdiagnostik getroffen. Zwei Tage vor der ersten Einheit auf dem Platz am Samstag (21. Juni) standen medizinische Untersuchung und erste Tests an. Mit dabei: die beiden Neuzugänge Timo Becker und Sofiane El-Faouzi.

Neben diesen beiden Akteuren war bei den Leistungstests der Lizenzmannschaft auch ein überraschendes Gesicht zu finden: U23-Akteur Yassin Ben Balla wird laut „WAZ“ vorerst im Kreise der Profis des FC Schalke 04 sein.

FC Schalke 04: Ben Balla bekommt Profi-Chance

Er ist einer der absoluten Lieblingsspieler von U23-Coach Jakob Fimpel, agiert in der Zweitvertretung als Leistungsträger und Führungsspieler und kam in der vergangenen Saison auch für die Zweitliga-Mannschaft zum Einsatz – im letzten Saisonspiel gegen Elversberg (1:2). Dort gelang ihm gar ein Treffer.

Und nicht nur Fimpel scheint von Ben Balla angetan zu sein. Denn auch der neue Schalke-Trainer Miron Muslic scheint den 29-Jährigen durchaus interessant zu finden. Laufstark, zweikampfstark, die passende Mentalität und eine gute Technik – mit diesen Attributen kann der Franzose punkten, mit diesen Attributen machte er in der vergangenen Rückrunde bei der U23 des S04 auf sich aufmerksam.

++ FC Schalke 04 stellt El-Faouzi vor – doch dieses Detail bereitet Fans gleich Bauchschmerzen ++

So kommt es, dass Ben Balla in den ersten Wochen wohl Teil des Profikaders sein dürfte. Muslic möchte sich den Routinier anschauen und bewerten, ob er nicht sogar dauerhaft ein Kandidat für die Zweitliga-Mannschaft wäre. Zumindest beim Trainingsauftakt der S04-Profis wird Ben Balla mit von der Partie sein.

Darf sich bei den Profis beweisen: U23-Leistungsträger Yassin Ben Balla. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Muslic nimmt Talente unter die Lupe

Neben Ben Balla dürfen auch einige Talente bei Muslic vorspielen und um einen Platz im Profikader kämpfen: Laut der „WAZ“ werden Luca Podlech, Johannes Siebeking als auch Mauro Zalazar, Peter Remmert und Vitalie Becker große Teile der Vorbereitung mit der Lizenzmannschaft mitmachen. Erst gegen Ende des Sommers soll dann entschieden werden, wie es mit Podlech und Co. weitergehen soll.

Weitere News:

Bei all diesen Akteuren ist denkbar, dass sie entweder Spielpraxis in der U23 sammeln sollen oder verliehen werden. Da Muslic jedoch als großer Talenteförderer gilt und einige Akteure wie Zalazar zu dem Spielstil von Muslic passen könnte, ist es ebenso möglich, dass sie über den Sommer hinaus Teil des S04-Profikaders bleiben.

Mehr zu Ben Balla, Muslic und der Vorbereitung findest Du bei der „WAZ„.