FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Tinte trocken! Nächster Transfer unter Dach und Fach

Schon zu Beginn der Sommerpause brodelt die Gerüchteküche rund um Ab- und Zugänge wieder gewaltig. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Denn der x-te Umbruch auf Schalke vor der Saison hat keinen sportlichen Erfolg gebracht. Nun muss im Kader erneut dringend nachgebessert werden. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um künftig wieder oben mitzuspielen. Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Nächster Transfer

21. Juni: Und so geht es auch am Wochenende weiter. Am heutigen Samstag hat Schalke den nächsten Transfer offiziell verkündet. Um wen es geht und wie viel Ablöse geflossen ist, kannst du hier nachlesen.

Transfer-Welle auf Schalke

20. Juni: Nicht nur ein oder zwei neue Spieler – der FC Schalke 04 verkündet gleich fünf (!) Neuzugänge auf einen Schlag! Um welche Spieler es sich handelt, erfährst du hier.

Endlich ist alles offiziell

19. Juni: Soufiane El-Faouzi wird Spieler des FC Schalke 04 – das ist seit heute offiziell. Der Spieler unterschreibt für vier Jahre bei Königsblau. Alle Infos zum Transfer bekommst du hier.

S04 zieht Eigengewächs hoch

18. Juni: Von Norbert Elgert wird er bereits als zukünftiger Bundesligatorwart bezeichnet, nun steht er auf Schalke vor seinem ersten Profivertrag. Mehr dazu hier.

Transfer-Hammer bei S04 steht bevor

17. Juni: Dieser Offensiv-Akteur gilt bei S04 schon länger als Wunschspieler. Jetzt steht man wohl kurz vor einem Deal, doch die Konkurrenz macht weiter Druck. Hier mehr dazu.

Tempelmann zögert noch

16. Juni: Der FC Schalke 04 lässt Tempelmann gehen, doch der Mittelfeldspieler zögert noch mit seiner Zukunftsentscheidung. Hier alle Infos dazu

S04-Trainer legt Transfer-Veto ein

15. Juni: Miron Muslic ist noch nicht lange im Trainer-Amt auf Schalke. Trotzdem nimmt er gezielt Einfluss auf künftige Transfer-Entscheidungen. Mehr dazu hier.

Wunschspieler von Muslic zu S04?

14. Juni: Er könnte Stabilität in die Schalker-Defensive bringen und ist zusätzlich ein absoluter Wunschspieler vom neuen Coach. Warum genau, erfährst du hier.

Abgang bahnt sich an

13. Juni: Beim FC Schalke 04 dürfte sich in Kürze ein Spieler verabschieden. Er hatte keine Zukunft mehr. Hier mehr erfahren.

Muslic will Ex-Spieler locken

12. Juni: Neu-Coach Miron Muslic hat auf Schalke großes vor. Ein Ex-Spieler aus seiner Plymouth-Zeit soll ihn zu S04 folgen. Mehr dazu hier.

S04 macht Transfer-Hammer offiziell

11. Juni: Für Fans des FC Schalke 04 gibt es richtig Grund zum Jubeln. Alles Infos zur neuesten Klub-Verkündung erhälst Du hier.