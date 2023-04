FC Schalke 04: Ex-Star blickt emotional auf S04-Zeit zurück – „Teil meiner Träume verwirklicht“

Die Erwartungen an ihn waren groß, doch er konnte sie nie richtig erfüllen. Erst nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 blühte er auf und gewann zahlreiche Titel. Die Rede ist von Eric Maxim Choupo-Moting, der mit dem FC Bayern aktuell um seine dritte deutsche Meisterschaft in Folge kämpft.

Trotz der nicht so erfolgreichen Zeit beim FC Schalke 04 blickt der Kameruner positiv und emotional zurück. Schon als kleines Kind habe er sich die Spiele der Königsblauen angeschaut und von einer Karriere im S04-Trikot geträumt, wie er jetzt verrät.

FC Schalke 04: Choupo-Moting blickt emotional zurück

Im Sommer 2014 war der Stürmer ablösefrei aus Mainz zum FC Schalke 04 gewechselt. „Als kleines Kind hat man sich Champions-League-Spiele angeschaut, und ich habe mir immer gesagt, ja irgendwann möchte ich auch auf dieser Bühne gerne spielen“, so Choupo-Moting im „Kicker & DAZN – die Story“.

Auch interessant: FC Schalke 04: Erst degradiert – jetzt sind alle Augen plötzlich auf IHN gerichtet

Gleich in seiner ersten Saison zeigte er ansprechende Leistungen und war in 31 Liga-Einsätzen an 16 Treffern direkt beteiligt (neun Tore, sieben Vorlagen). Auch in der Königsklasse durfte er spielen. In acht Partien gelang ihm dann sogar ein Treffer.

„Von daher war das für mich ein großer Schritt auch zu Schalke zu wechseln. Darauf war ich auch stolz, und ich wusste, ich spiele Champions League. Und damit hat sich auch ein Teil meiner Träume verwirklicht“, blickt der 34-Jährige zurück.

Titelgewinn mit PSG und Bayern

In den beiden darauffolgenden Spielzeiten konnte er beim FC Schalke 04 jedoch nicht mehr überzeugen. Daher folgte im Sommer 2017 die Trennung und der Wechsel zu Stoke City. Der kamerunische Nationalspieler schaffte aber auch beim ehemaligen Premier-League-Klub nicht den großen Durchbruch. Und trotzdem folgte ein Transfer zu einem europäischen Schwergewicht. Choupo-Motings ehemaliger Trainer Thomas Tuchel holte den Angreifer zu Paris Saint-Germain.

Choupo-Moting blickt emotional auf seine S04-Zeit zurück. Foto: imago/Team 2

Tuchel hatte den Stürmer einige Jahre zuvor bereits beim FSV Mainz trainiert. Dass Choupo-Moting bei einem der größten Vereine Europas unter Vertrag stehen und an der Seite von Weltstars wie Neymar oder Kylian Mbappé spielen würde, hätte kurz zuvor wohl kaum jemand gedacht.

Mehr News für dich:

Doch bei dieser einen namhaften Station sollte es nicht bleiben. 2020 wechselte der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga. Choupo-Moting unterzeichnete beim FC Bayern und wurde bei den Münchner der Ersatz hinter Stürmer-Star Robert Lewandowski, der mittlerweile für den FC Barcelona auf Torejagd geht.

Seit seinem Abgang vom S04 kann der Angreifer auf eine stolze Trophäensammlung blicken: zwei französische Meisterschaften, zwei deutsche Meisterschaften, ein französischer Pokalsieg, ein französischer Superpokalsieg, ein französischer Ligapokalsieg, ein deutscher Superpokalsieg und eine Klub-Weltmeisterschaft.