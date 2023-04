FC Schalke 04: Erst degradiert – jetzt sind alle Augen plötzlich auf IHN gerichtet

Plötzlich war es im Stadion des FC Schalke 04 ruhig, als Ralf Fährmann beim Heimspiel gegen Hertha BSC (5:2) zu Boden ging. Der Torhüter musste anschließend ausgewechselt werden, fällt für die kommenden Aufgaben aus. Ausgerechnet der beste Mann der vergangenen Wochen – neben Torjäger Marius Bülter.

Fährmann, der erst zur Rückrunde wieder ins Tor befördert wurde, wurde anschließend durch Alexander Schwolow ersetzt, der wiederum nach einigen Patzern in der Hinrunde auf die Bank des FC Schalke 04 degradiert wurde. Auf den Torhüter kommt es jetzt im Abstiegskampf an. Viele S04-Augen werden auf ihn gerichtet sein – auch im Hinblick auf seine Zukunft.

FC Schalke 04: Schwolow wieder im Kasten

Seit der Saison 2018/19 war der Torwart-Wechsel gegen Hertha der bereits 23. beim FC Schalke 04. Seien es Degradierungen, Verletzungen oder Transfers. Sieben Torhüter standen seitdem im Kasten der Königsblauen. Alexander Schwolow kam im vergangenen Sommer per Leihe von Hertha BSC, stand in der gesamten Hinrunde im Kasten und kassierte dabei 41 Tore. Viele Unsicherheiten und Patzer führten außerdem dann dazu, dass Cheftrainer Thomas Reis entschied, ihn zum ersten Rückrundenspiel auf die Bank zu setzen.

Seitdem stand Ralf Fährmann im Tor und kassierte in elf Spielen nur neun Gegentreffer. In fünf Begegnungen blieb S04 sogar ohne Gegentor – auch dank der starken Paraden von „Ralle“. Am vergangenen Spieltag gegen Hertha dann der Schock: der Torwart musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Wegen einer Adduktorenverletzung wird Fährmann den Knappen einige Wochen vollen. Ob er in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommen wird, ist unklar.

Also musste Schwolow wieder in den Kasten – ausgerechnet gegen seinen Stammklub. Am Ende ging es für S04 jedoch gut aus und drei wichtige Punkte konnten im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten eingefahren werden. Doch in den nächsten Wochen werden die Augen besonders auf die Hertha-Leihgabe gerichtet sein.

Schwolow-Abstieg mit S04 oder Hertha?

Zwar erhält der Torwart im Endspurt der Bundesliga die volle Unterstützung der Verantwortlichen, der Mannschaft und der Fans des FC Schalke 04, die bereits in den sozialen Medien hinter Schwolow stehen – dennoch könnte es für den 30-Jährigen besonders bitter werden.

Schalkes Alexander Schwolow wird die nächsten Wochen wieder im Tor stehen. Foto: IMAGO/Team 2

Es könnte nämlich gut möglich sein, dass der gebürtige Wiesbadener entweder mit dem FC Schalke 04 absteigt oder nach Berlin zum anderen Absteiger Hertha BSC zurückkehrt, wo er noch einen Vertrag bis 2025 hat. Mit 22 Punkten ist der Hauptstadtklub aktuell Schlusslicht der Bundesliga, S04 mit 24 Zählern ist Vorletzter.

Sicher ist: Schalke wird den Torhüter nach der Leihe nicht verpflichten. Es gibt keine Kaufoption und die S04-Bosse wollen auch keine Ablöse mit Hertha verhandeln, um Schwolow unter Vertrag zu nehmen. Stattdessen haben die Verantwortlichen ein Torwart-Talent aus Norwegen im Visier. Ob er die neue Nummer eins wird?