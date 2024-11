FC Schalke 04: Niederschmetternde Worte für Ibrahima Cisse – ist das Profi-Jahr für ihn gelaufen?

Er ist wohl der größte Pechvogel, der derzeit beim FC Schalke 04 unter Vertrag steht. Längst sind es nicht mehr nur Verletzungen, die dem Abwehrjuwel übel zuspielen. Es wirkt so, als ziehe er die unpassendsten Momente an, um beim S04 zu fehlen.

+++ Schalke-Fans kommen die Tränen – Ex-S04-Juwelen mit Meilensteinen +++

Die Rede ist von Ibrahima Cisse. Der Innenverteidiger gilt als hoch veranlagt, als künftiger Star. Ex-Sportdirektor Marc Wilmots schwärmte einst, Cisse könne einer der Top-Verteidiger des Kontinents werden. Doch jetzt? Erreichen ihn beim FC Schalke 04 mal wieder bittere Neuigkeiten.

FC Schalke 04: Cisse geht nach Trainerwechsel unter

Der Trainerwechsel von Karel Geraerts zu Kees van Wonderen hat bei den Knappen bisher nicht den gewünschten Effekt gebracht. Mehr denn je hängt man im Tabellenkeller fest. Gegen Regensburg droht sogar der Absturz auf den letzten Platz. Doch während ein Lino Tempelmann beispielsweise dadurch wieder in den Kader rückte, kegelte es Cisse gänzlich raus.

+++ Auch spannend: DFL lässt S04-Fans toben – „Wirklich ein Skandal“ +++

Und daran ist in diesem Fall nicht mal zwingend eine Verletzung schuld. Als van Wonderen in der Oktober-Länderspielpause seine ersten Einheiten leitete, fehlte Cisse. Er war auf Reisen mit der Nationalmannschaft Malis. Eine große Ehre, doch in diesem Fall verlorene Zeit. Denn weder durfte Cisse sein Nationalmannschaftsdebüt feiern, noch beim FC Schalke 04 den neuen Trainer kennenlernen. Die Folge: Bis heute stand er unter van Wonderen nicht im Kader.

Krank, verletzt und außer Form

Und jetzt auch noch das: Auf der Pressekonferenz zum Regensburg-Spiel bestätigte van Wonderen, dass sich Cisse zuletzt mit einer Krankheit und einer Verletzung herumgeschlagen habe. „Er ist immer noch nicht in der Lage, zu trainieren oder zu spielen“, erklärte van Wonderen.

Aber damit nicht genug. Ganz beiläufig erwähnt der Coach, dass Cisse aktuell nicht zum Profi-Kader gehöre, sondern Teil der U23 ist! Der Grund: „Er muss erstmal wieder auf ein physisch gutes Niveau kommen.“ Der Abstecher zur U23 könne dabei nützen. Zudem umreißt van Wonderen klar, wann es erst eine Rückkehr zu den Profis gibt.

Mehr von uns liest du hier:

„Wenn Jakob [Fimpel; Anm. d. Red.] sagt: ‚Er ist fertig, er ist auf dem Niveau, das bei der ersten Mannschaft erwartet wird‘ – dann holen wir ihn wieder zurück“, so van Wonderen. Dass dies allerdings zeitnah passiert, lassen die Worte des Trainers nicht vermuten.

FC Schalke 04: Cisse muss sich gedulden

Ein herber Schlag für den 23-Jährigen, der den Knappen sicherlich gerne helfen würde. Schalkes letztes Profi-Spiel in diesem Jahr steigt am 20. Dezember in Elversberg. Will er bis dahin wieder zur ersten Mannschaft gehören, muss Cisse schnell gesund werden und dann an seiner Physis arbeiten. Sonst ist sein Profi-Jahr bereits vorbei und er verbringt den Winter in der Regionalliga.