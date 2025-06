FC Schalke 04: Baumann verrät – DESHALB wurde Muslic neuer Schalke-Trainer

Am Freitag (20. Juni) war es so weit: Der große Tag für alle Fans des FC Schalke 04. Miron Muslic als neuer Trainer vorgestellt – ein Name, mit dem die meisten Anhänger zunächst wenig anfangen konnten.

Daher warteten viele mit Spannung auf seine Antrittspressekonferenz. Insbesondere Frank Baumann erklärte, warum Muslic der richtige Mann für die Trainerbank des FC Schalke 04 ist.

FC Schalke 04: Baumann nennt Gründe für Muslic

Warum ausgerechnet Muslic? Für viele Schalke-Fans ergab diese Entscheidung zunächst wenig Sinn. Muslic hatte bisher weder in Deutschland noch einen ähnlich großen Verein wie Schalke trainiert. Zudem wirkte es, als fehle ihm die nötige Erfahrung – so dachten zumindest viele Anhänger. Doch Baumann lieferte jetzt gute Argumente für den 42-jährigen Coach.

„Miron punktet mit seinen methodisch-taktischen Vermittlungskompetenzen, die wichtig und der Schlüssel sind, um der Mannschaft eine klare Handschrift zu geben“, erklärt Baumann. Muslic stehe für intensiven, aktiven, aggressiven und mutigen Fußball – eine Spielidee, die nun auf Schalke umgesetzt werden soll.

Muslic passt auch menschlich

„Miron bringt als Persönlichkeit, als Führungskraft, genau die Eigenschaften, die wir brauchen. Sehr klar in den Ideen, die wir umsetzen möchten“, so Baumann weiter. Außerdem lebe er eine Höchstleistungskultur vor, die er auch von seinem Umfeld erwarte. Muslic sei in der Lage, Menschen zu inspirieren und zu begeistern. Eigenschaften, die Schalke in der aktuellen Situation dringend benötigt.

Vieles spricht also für Muslic. Fans des FC Schalke 04 wissen nun, was sie von ihrem neuen Trainer erwarten können – und könnten erstmals vorsichtig optimistisch werden. Zweifel bleiben jedoch. Denn Muslic hat dennoch noch keine Erfahrung in der 2. Bundesliga und in einem so großen Umfeld mit Riesen Druck vorzuweisen. Baumanns Argumente lassen jedoch die Schalke-Fans hoffen, dass Muslic beim S04 dennoch erfolgreich sein könnte.