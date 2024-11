FC Schalke 04: Fans trauen ihren Augen nicht! Plötzlich geistert SEIN Name durch Gelsenkirchen

Wird dieser Hammer wirklich wahr? Als Fan des FC Schalke 04 ist man kuriose Transfergerüchte gewohnt. Welche Weltstars nicht alle schon an der Stadtsparkasse gesichtet wurden…

Aber an diesem Gerücht ist offenbar mehr dran. In seiner Not sondiert der FC Schalke 04 den Transfermarkt. Der macht eigentlich erst im Januar wieder auf. Doch bis dahin dürfen auch schon vertragslose Spieler aufgenommen werden. Kickt Anthony Modeste also bald in Gelsenkirchen?

FC Schalke 04: Modeste-Gerücht hält Fans in Atem

Anthony Modeste ist Fußball-Fans in ganz Deutschland bekannt. Als Stürmer des 1. FC Köln erarbeitete er sich Kult-Status. Die Fans dichteten ihm sein eigenes Lied, das sich weit über die Vereinsgrenzen hinaus größter Beliebtheit erfreut. Letztmals stand Modeste in Deutschland vor einem Jahr auf dem Feld – damals ausgerechnet noch für Borussia Dortmund.

Anschließend zog es den bulligen Stürmer nach Ägypten, wo sein Vertrag allerdings im Sommer endete. Seitdem ist er ohne Verein – noch. Medienberichten zufolge stehe der FC Schalke 04 mit dem Stürmer im Austausch. Demnach soll auch schon ein erster Vertragsentwurf beim Spieler eingegangen sein.

Löst S04 sein Sturm-Problem?

Warum gerade Modeste? Die Knappen haben seit geraumer Zeit ein Sturm-Problem. Kenan Karaman funktioniert im Zentrum nicht so wie auf anderen Positionen. Moussa Sylla fiel zuletzt aus. Zudem präsentiert sich S04 unter Kees van Wonderen im Spiel nach vorne erschreckend schwach.

Weil sich der Niederländer komplett aufs Mauern konzentriert, geht nach vorne so gut wie nichts. Mit einem Stürmer wie Modeste bekäme das Schalke-Spiel allerdings eine neue Tiefe. Dann könnte man sich auch mehr trauen.

Außerdem brächte Modeste Führungspersönlichkeit mit nach Gelsenkirchen. Das wäre wohl fast noch wichtiger als seine Abschlussqualitäten. Denn auch hier hapert es im aktuellen Kader gewaltig.

FC Schalke 04: Anzeichen verdichten sich

Wie schnell eine Vertragsunterschrift zustande kommt, bleibt allerdings abzuwarten. Nach dem Regensburg-Spiel steht die nächste Länderspielpause an. Zeit, um den Stürmer in die Mannschaft zu integrieren, gäbe es dann genug.