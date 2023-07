Spielt so ein Anwärter auf den Bundesliga-Aufstieg? Der FC Schalke 04 kam im zweiten Testspiel der Sommer-Vorbereitung nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Regionalligist 1. FC Bocholt hinaus.

Spieler und Fans waren nach der schwachen Vorstellung enttäuscht. Vor allem Thomas Reis, Trainer des FC Schalke 04, findet nach der Partie deutliche Worte und kritisiert seine Mannschaft.

FC Schalke 04: Reis nach Testspiel bedient

Den Auftakt konnte der FC Schalke 04 vergangene Woche erfolgreich bestreiten. Mit einem 3:0-Sieg gegen Spelle-Venhaus ging es schon mal gut los. Umso enttäuschender war dann das zweite Testspiel gegen den 1. FC Bocholt am Donnerstag (6. Juli).

Auch interessant: FC Schalke 04: Pünktlich zum Start! DIESE Rückkehr macht alle froh

Beim Regionalligisten kamen die Königsblauen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Nach vier frühen Toren, der erste Gegentreffer für S04 fiel nach bereits nach 13(!) Sekunden, passierte anschließend auf dem Rasen nicht mehr viel. Lediglich Top-Talent Assan Ouedraogo konnte die Fans beeindrucken. Ansonsten war es eine sehr maue Vorstellung des Bundesliga-Absteigers.

Dementsprechend bedient zeigte sich Cheftrainer Thomas Reis nach dem Spiel. „Zwei Gegentore haben wir bekommen, einen unnötigerweise sogar nach wenigen Sekunden. Darf natürlich nicht passieren. Das Spiel ist für mich schnell erklärt. Elf Minuten Spektakel, danach war wenig von uns zu sehen“, so der sichtlich genervte S04-Coach.

„Kann einen nicht zufriedenstellen“

Dennoch habe Reis gute Erkenntnisse aus dem zweiten Testspiel des FC Schalke 04 gezogen, sagte der Trainer. „Natürlich kann die Art und Weise, wie man ein Spiel gestaltet, einen nicht zufriedenstellen. Trotzdem sind wir noch in der Vorbereitung. Ich werde noch die richtigen Schlüsse draus ziehen, sodass wir uns stetig verbessern.“

Am Samstag (8. Juli) reist die Mannschaft dann ins Trainingslager nach Mittersill, Österreich. Das Wichtigste für Reis nach dem Testspiel war aber, dass sich keiner verletzt hat. „Gerade in so einem Spiel, wo der Gegner alles in die Waagschale wirft und heiß ist, die Zweikämpfe sehr rigoros bestreitet“, so Reis.

Mehr News für dich:

Die beiden nächsten Gegner der Königsblauen werden dann deutlich stärker sein als Bocholt und Spelle-Venhaus. Am 11. Juli geht es gegen den FC Kopenhagen und am 22. Juli in der heimischen Veltins-Arena gegen Twente Enschede.